Levent Özadam - Mesaj Kutusu

[email protected]

Tahsin abi nihayet açtı ağzını yumdu gözünü…

Emrullah Turanlı’ya bindirmeye başladı!

Ama çok geç tabi ki…

Oysa Emrullah Turanlı için kendisi de kucaktaki siyasilerden birisiydi!

Geç olsa da Turanlı’ya tepki koyan ilk ve tek siyasetçi oldu…

Devamı gelir im bilemeyiz!

Ha keşke gelse de etekteki taşların tümü ortaya dökülse…

En azından iyi bir başlangıçtır yaptığı!

Zira Emrullah efendi hala kendisini KKTC devletinin çok üzerinde görmektedir…

Bizim siyasiler de kendisine karşı boyun eğmekten başka bir şey yapmamakta, yapamamaktadır!

…

Bu arada Tahsin abiye de sormak gerek…

Adam sizi kucağına oturtmakla suçladı!

Bir de rüşvet istediğinizi iddia etti…

İyi de o zaman aklınız neredeydi!

Niye esip gürlemediniz, sizi tutan mı vardı?

Yargıya gidip de bu arkadaştan hesap sormadınız…

O ne söylediyse karşıdan ses çıkmadığı için kamuoyu da onun söylediği her şeyi ya da palavrayı doğru olarak gördü, haklı olarak!

Hadi artık cesaret…

Eski hurmalar tırmalamaya başlasın!

Altta kalanın da canı çıksın…

…

Sevgili okurlar…

Hükümet gelen talimatlar üzerine Taşyapı’ya 59 Milyon Euroluk yeni bir kıyak geçmiştir!

Gerekçe olarak da salgın döneminde 27 ay boyunca zarar gördüğünü göstermiştir…

Adam Ercan’ı zamanında bitiremediği için ceza yemesi gerekirken aksine ödüllendirilmiştir!

Sanki de salgın döneminde sadece kendisi zarar görmüş gibi…

Aynı dönem yaşanan kriz nedeniyle binlerce esnaf kepenk indirmiştir!

Bir çok işletme çalışanını durdurmak zorunda kalmıştır…

Ama Taşyapı’ya sağlanan avantalar esnafa ve vatandaşa sağlanmamıştır!

Eğer eski defterler açılacaksa ve zararlar ortaya dökülecekse hepsi aynı kefeye konulmalıdır…

…

Rüşvet konusu açılınca…

Geçen haftalarda bir iş insanı isim de vererek sözde bir gazetecinin kendisinden rüşvet isteğini ama bunu kabul etmediğini açıklamıştır…

Rüşvet olayları artık öyle basit ve alışkanlık haline geldi ki bu açıklamadan sonra kimse ağzını açmamış, her hangi bir yorumda bulunmamıştır!

Ülke olarak ne hallere düştüğümüzün en güzel göstergesidir bu…

Ar, namus ve etik değerler çok geride kalmış, yerini rüşvet, tehdit ve şantaja bırakmıştır…

Bağımsız organlar ile özellikle basın örgütlerinin bu konudaki sessizliği de artık ürkütücü boyutlara ulaşmıştır!

…

Emrullah efendiye dönersek…

Kendisini devletin çok üzerinde gören bu zatı muhterem devlete karşı ardı ardına zaferlerini ilan etmektedir!

Çünkü gücünü aldığı çevreler de bellidir…

Ercan zaferinden sonra şimdi duyduk ki sahillerdeki arazilere gözünü dikmiş sınırsız parsı olduğu için de görevlendirdiği kişilere topladığınız kadar toplayın talimatı vermiştir!

Hadi parasıyla aldıklarını ve alacaklarını anlarız da…

Umarız devletin hali arazileri de kendisine hediye olarak verilmez!

Dedik ya devletin çok üstünde bir arkadaş bu…

Adam yıllar önce boşuna dememiş meğerse!

Bazı siyasilerin kucağında oturduğunu…

…

“Çok fazla matematik bilmenize gerek yok…”

“Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (KTMMOB) bağlı İnşaat Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası'nın belirlediği 2022 maliyet, tablosuna göre okul yapımı için metrekare fiyatı 7010 TL.

1000 metrekarelik bir okulun maliyet fiyatı 7.010.000.-TL BİRAZ LÜKS YAPTIK DİYELİM VE 8.000.000. MİLYON TL DİYELİM . YANİ YAKLAŞIK 267.000.- EURO

EMRULLAH TURANLIYA VERILEN

59.000.000.-EURO ILE KAC OKUL YAPABILIRIZ BILIYORMUSUNUZ.

59.000.000 /267.000 =220.973 okul

HALA UYUMAYA DEVAM MI EDECEGIZ .

HALKIMIZIN BUYUK BIR BOLUMU OZEL OKULLARA MUHTAC KALMIŞ COCUGUNU OKUTMAK ICIN BORÇLANMAK ZORUNDA KALMIŞKEN .

DEVLET OKULLARINDA YASANAN POLULASYONDAN KAYNAKLI SAGLIKLI BIR EGITIM YAPMA FIRSATI YOKKEN .

YAPILAN DAYANIKLILIK TESTLERİNDE BIRCOK OKULUMUZ YAPISAL OLARAK KUSURLU BULUNMUSKEN…”

BOŞVERİN YAHU BUNLARI BİZ VATANIMIZA BIZIM PARAMIZLA NE GUZEL HAVAALANI YAPTI DIYECEGIMIZ KISIYE 59000000 EURO BAĞIŞLAMIŞIZ ÇOK MU DEYİP KÖŞEMİZE ÇEKİLİP OTURACAKMIYIZ.

TUZU KURU OLANLARA LAFIM YOK AMA YUREGI YANANLARIN HIC Mİ ITİRAZI YOK.

DEMEK İSTİYORUM ÇOK MU?

(Tekin SÖYLEMEZ)

MESAJ KUTUSU

Sayın Tahsin ERTUĞRULOĞLU, bir zamanlar başınıza hayli çorap ören Turanlı konusunda yaptığınız açıklamalar biraz geç olsa da memnuniyetle karşılandı. Bu arada kendisinden rüşvet istediğinizi iddia ettiği halde kendisini niye yargıya havale etmediniz o da başka bir tartışma konusudur…

…

Sayın Ferdi Sabit SOYER, Mare Monte’nin satışı konusunda yaptığınız açıklama aynı zamanda bir itiraf olarak algılandı. Aynı hatayı hükümetler de yapmaya başladı, maaş ödemeleri zora girince ülkenin en değerli kurumları birer birer satılıyor değil mi?

…

Sayın Tunç BEYİT, Veteriner Dairesi Müdürlük makamınız hayırlı ve uğurlu olsun ancak kamuoyunda bu konuda liyakata uygun olmadığı yönünde eleştiriler yapılmaya başladı, sanki de diğer bürokratlar liyakata göre atanıyor gibi…

…

Sayın Mehmet HARMANCI, yağmurlar başlamadan en azından artık yama isteyen sokakları listeye dahil etmeniz yönünde mesajlarınız geliyor. Gerçekten de bazı sokaklar var ki değil araçlar traktörlerle bile kesinlikle sürüş yapılamaz halde…

…

Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, eğitim sendikaları aralarında örgütlenip yıpratma kararı ürettiler. Ne kadar başarılı olurlar bilemeyiz ama önümüzdeki haftalarda alacağınız bazı kritik kararları duyunca eminiz ki saçlarını başlarını yolacaklardır…

…

Sayın Rifat GÜNEY, kredi kartlarında uygulanan taksitlendirme imkanının bundan böyle iptal edilmesi ülkedeki hemen tüm turizm şirketlerini derinden etkileyeceğinden konuşla ilgili Türkiye’deki meslektaşlarınıza durumu anlatmanız yönünde mesajlarınız geliyor. Tatil sezonu bitmeden umarız konuya müdahil olursunuz…

…

Sayın Alpan UZ, pek muhterem validenizi kaybettiğinizi üzülerek öğrendik. Merhumeye tanrıdan rahmet size ve tüm aileye sabırlar dileriz. Allah geride kalanlar sağlıklı uzun ömürler nasip etsin inşallah…

…

Sayın Başak HÖREN, eski eşinizle yaşadığınız nahoş bir olay medyaya öyle bir yansıtıldı ki duyanlar hayretler içinde kaldı. Bu işi biraz eşelerseniz ardında kimin olduğunu da rahatlıkla öğrenebilirsiniz, gelmiş geçmiş olsun diyelim artık değil mi?

…

Sayın Turgay DENİZ, Azeri iş insanları sizden Azerbaycan’a yatırım yapmanızı istedi ama niye kendileri buruda yatırım yapmıyor ha keşke bir sorsaydınız. Kasap et koyun da can derdinde olsa gerek değil mi?

…

Sayın Ali BATURAY, geçtiğimiz günlerde bir ortamda gençlik yıllarında yaşadığınız kaset meselesi gündeme getirilince hayli zor durumlar yaşadığınız söyleniyor. En azından bizden kesinlikle sır çıkmayacaktır bundan emin olabilirsiniz…

…