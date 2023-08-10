Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Kıbrıs Türk basın tarihinde bir ilk yaşanıyor…

Genç bir kardeşimiz 10 yıl hapis istemiyle yargılanacak!

Haliyle başka basın kuruluşları olmak üzere siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinden Ali’ye destek mesajları yağıyor…

Slogan da her zaman ki gibi:

“Ali Kişmir yalnız değildir…”

Elbette güzel bir dayanışma örneğidir bu!

Ayrıca bir gazetecinin 10 yıl gibi çok ağır bir ceza ile yargılanması kesinlikle kabul edilemez…

Hele de cinayet, tecavüz ve yüz kızartıcı diğer suçlara daha az ceza verilen bu ülkede!

Sonuçta yargı son sözü söyleyecektir…

Zaten Ali de yaptığı açıklamalarda yargıya olan inancını ifade etmektedir!

…

Ali Kişmir’in bu kadar ağır bir cezaya çarptırılmasını kesinlikle içimize sindiremeyiz…

Bu konuda ki görüşlerimizi 6 ay önceki bir yazımızda da kaleme almıştık…

İşte o yazıdan bir bölüm:

…

“Genç meslektaşımız Ali Kişmir, 1.5 yıl önce bir yazısında Beyaz Ev’deki toplantıyı eleştirmiş, kendisine de 10 yıl hapis istemiyle ağız cezada dava okunmuş…

Ülke yine karpuz gibi ortadan bölündü, bir kısmı Ali’nin yanında olduklarını bir kısmı da ceza alması konusunda yorumlarda bulunuyorlar!

Davanın tek gerekçesi var askere bağlı olan Beyaz Ev’in genel eve benzetilmesi…

Çirkin bir benzetmedir bu!

Kişmir’e destek verenler Anayasa’nın 24/2 maddesini hatırlatıyor…

Ama o madde fikir özgürlüğünü dile getiriyor!

Fikir özgürlüğü tabi ki hem basın mensupları hem de vatandaşlar için demokrasinin bir gereğidir ama burada da bir empati yapmak gerek…

Birisi çıkıp da sizin eviniz için genel ev benzetmesi yaparsa siz o zaman ne yaparsınız!

Güler geçer misiniz?

Yoksa yargıya mı gidersiniz?

O iki kelime yazılmasaydı şimdi bu tartışmalar içinde boğulmayacaktık…

…

Bu konuda asıl eksik olan nedir biliyor musunuz?

Hadi dilinin kemiği olmayan Ali bu konuda yargılanacak ve ne karar verilirse uymak zorunda kalacaktır…

Peki, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde niye askeri bir tesis alet edilmiştir?

Başka mekan mı bulunmadı da askeri bir tesis tercih edildi?

Orada yapılmasını kim istedi?

Ya da bilerek vatandaşa mesaj verilsin diye mi askeri bir mekan uygun bulundu!

Sahi niye bu işleri askere bulaştırdınız ki?

Hatta askeri komutanı da o yemeğe dahil ederken niyetiniz neydi!

Çok daha da önemlisi Beyaz Ev’deki yemek niye basına sızdırıldı, bu haberi kim sızdırdı?

Bu haber sızdırıldıysa, madem ki yemek çok önemli ve gizliydi niye sızdıranın peşine düşülmedi, olay yargıya taşınmadı!

Bu konuda buradan onlarca soru yöneltebiliriz…

Ama yanıtını alamayacağımızı da bile bile!”

…

6 Ay önceki görüşlerimiz halen geçerlidir…

Burada parola Ali’nin dilindeki kemiğin olmamasıdır!

Bunu da gençliğine ve heyecanına veriyoruz…

Yazısında o iki kelime olmasaydı şimdi bunları tartışmıyor olacaktık!

Şimdi empati yapma zamanıdır…

Örneğin CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy’un açıklaması, diyor ki;

“Omzumuz omzundadır sevgili Ali…”

Gerçekten çok etkileyici bir acıkma…

Velakin empati dedik ya!

Şimdi ben bu köşeden Sevgili Akansoy kardeşime bir yazımda ‘sizin ev genel eve döndü” dersem tepkisi ne olurdu gerçekten çok merak ediyorum…

Muhakkak ki yargıya gider hakkını arardı!

Aynı şey bizim için de geçerlidir…

Bize de söylense avukatı arar gereğini yapmasını isterdik!

Çünkü burada fikir özgürlüğü filan yoktur…

…

Peki bundan sonra ne olacak?

Bizim naçizane görüşümüzdür;

Sevgili Ali Kişmir bu yazıdaki iki kelimeden ötürü özür dilemelidir…

Dedik ya gençlik ve heyecan bizim meslekte de zaman zaman arızalar çıkarabilmektedir!

Burada da kilit isim ülkenin en tepesinde oturan Cumhurbaşkanıdır…

Hem Türkiye hem de askerle çok iyi ilişkileri olan Ersin Tatar gecikmeden devreye girmeli ve arabuluculuk görevi üstlenmelidir!

Biraz zor bir ihtimal olarak görsek de ülkede yaşanan bunalımlar ve insanların artık patlama noktasına geldiği böyle bir süreçte makamlara ve akil insanlara beklenenden çok daha fazla görev düşüyor…

Anlatabildiysek ne ala!

MESAJ KUTUSU

Sayın Fikri ATAOĞLU, orman arazilerinin yatırımcıya açılması konusundaki açıklamalarınız bazı bakan arkadaşlarınız tarafından da endişeyle karşılandı. Bu gerçekleşmeden önce çok sıkı önlemlerin alınması gerektiği yönünde görüş belirtmeye başladılar…

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Sayın Emrullah TURANLI, devletten 27 aylık ödeme kararından sonra şimdi de Ercan’da mağazası bulunan işletmeler bu kararı emsal göstererek aynı dönemde ödedikleri kira bedellerini sizden ödenmesi konusunda görüş birliğine vardılar, yargı yoluna gidecekleri konuşulmaya başlandı…

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Sayın Mehmet ÖZDEMİRAĞ, Lefkoşa Tapu Dairesindeki özverili çalışmalarınız ve vatandaşa gösterdiğiniz hoşgörülü tavırlarınız nedeniyle teşekkür mesajlarınız gelmeye başladı. Devletin her zaman vatandaşın hizmetçisi olduğu gerçeğini umarız diğer bürokrat arkadaşlar da kabul ederler…

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Sayın Ersin TATAR, bir gazeteci kardeşimizin hapis cezası ile yargılanması kabul edilebilir bir durum değildir. Umarız devlet baba babalığını gönderir ve olay tatlılıkla sonuçlanır. Bu konuda inisiyatif üstlenmeniz bekleniyor…

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Sayın Koral BOZKURT, işletmenizin bulunduğu denizde sürekli olarak kirli raporu çıkması kafalarda çeşitli soru işaretlerini de beraberinde getirmeye başladı. Umarız başka bazı işletmeler bu konuda olumsuz etkilenmeniz için etik olmayan işlemlerde bulunmuyorlardır…

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Sayın Murat ŞENKUL, bölgenizde partili ya da partisiz genel bir kesim özverili ve gayretli çalışmalarınızdan dolayı memnuniyetlerini belirten mesajlar göndermeye başladı. Neredeyse 20 yıldır dokunulmayan sorunlara çare üretme azminiz taktirle karşılanıyor…

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Sayın Hüseyin EKMEKÇİ, önceki seçimlerde milletvekili adaylığı tekliflerine kapılarınızı kapatırken ilk genel seçimlerde gelecek olan tekliflere olumlu yanıt vereceğiniz konuşulmaya başlandı. Artık zamanı da geldi değil mi? Hayırlara vesile olsun…

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Sayın Sıla Usar İNCİRLİ, Erenköy Direnişi münasebetiyle rahmetli babanızın Erenköy mektuplarını sosyal medyada paylaşmanız sizi takip edenler tarafından duygusal yorumlara da neden oldu. Umarız yeni nesil siyasilere de güzel bir örnek teşkil eder…

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Sayın Ünal ÜSTEL, Şampiyon Melekler için alınan son barkanlar kurulu kararları bir nebze olsun acılı ailelerin yüreğine su serpti. Umarız alınan kararların takipçisi olup projelerin en kısa zamanda bitirilmesi için gerekli talimatları verirsiniz…

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