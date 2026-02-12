(Kamalı Haber)- Ercan Havalimanı’nda meydana gelen “uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan tutuklanan zanlı Oğuzhan Demir mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Bilal Altun olguları aktardı.

Polis, 11 Şubat 2026 tarihinde, saat 10.40 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, Narkotik ve

Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan denetimler kapsamında, Narkotik

Dedektör Köpeği Pamir’in ülkeye giriş yapan zanlıya tepki vermesi sonucu, konu şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, tasarrufunda bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis memuru, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede konuşan zanlı ise 3 tatil için 3 günlüğüne KKTC’ye geldiğini, yanında uyuşturucu getirdiği için pişman olduğunu söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.