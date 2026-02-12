(Kamalı Haber) - "KKTC'de ikamet izinsiz ikamet etmek" suçundan tutuklanan İrfhaan Rahman, Muhammed Hasan ve Muhammad Khasife Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Polis memuru Kenan Mulla mahkemeye olguları aktardı. Polis, 11 Şubat 2026 tarihinde saat 12:00 raddelerinde Lefkoşa'da, Göç İdaresi Merkezi tarafından yapılan muhaceret kontrolünde İrfhaan Rahman’ın 1 Ocak 2026 tarihinden beri 41 gün, Muhammed Hasan’ın ise 29 Kasım 2025 tarihinden beri 74 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlı Muhammad Khasife’nin ise 11 Şubat’ta Lefkoşa Adli Şube’ye gelerek, parası olmadığını, ülkesi olan Pakistan’a gitmek istediğini söylediğini aktardı. Polis memuru, yapılan muhaceret kontrolünde 15 Haziran 2025’ten beri 243 gün ülkede kaçak kaldığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, ihraç edilebilmeleri için gerekli yazışmaların başlatılacağını kaydetti. Polis, soruşturma amaçlı zanlıların ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.