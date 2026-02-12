(Kamalı Haber)- Gönyeli’de aşırı derecede alkolün etkisi altında çevreye rahatsızlık veren Mehmet Ünal Coşkun, 3 gün tutuklu kaldıktan sonra Lefkoşa Kaza Mahkemesinde yargılanarak, cezası tespit edildi. Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç’in huzurunda görüşülen davada sanık, “Sarhoşluk, rahatsızlık verme” suçlarından yargılandı. Sanığın, yargılandığı davalardan 150 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve 3 yıl süreyle sulh ve sükûneti korumasına emir verildi.

Kararda aktarılan olgularda sanığın 8 Şubat 2026 tarihinde saat 23.30 sıralarında 303 miligram alkollü içki tesiri altında yüksek sesle bağırarak, “Buraları yakarım” diyerek, çevreye rahatsızlık verdiği belirtildi. Sanığın, şikayet üzerine tutuklandığı, 9 Şubat’ta mahkemeye çıkarılarak, soruşturma amaçlı 3 gün ek tutuklama emri alındığı kaydedildi. Ülkede turist olarak bulunan sanığın aleyhine getirilen suçları kabul ettiği belirtildi.