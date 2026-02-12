Türkiye Cumhuriyeti (TC) Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ramazan ayı öncesinde KKTC’ye beş bin gıda kolisi gönderildi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nden verilen bilgiye göre, Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği iş birliğiyle hazırlanan gıda kolileri, ilgili kurumlarla yapılan çalışmalar doğrultusunda belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ramazan ayı süresince ulaştırılacak.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Mustafa Tümer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ramazan ayı vesilesiyle ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmak bizim için önemli bir sorumluluktur. Vakıf geleneğimizin emanet ettiği bu iyilik anlayışını, doğru kişilere ve zamanında ulaştırmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Uzun süreli dayanıklılığa sahip temel gıda ürünlerinden oluşan yaklaşık 19 kilogram ağırlığındaki yardım kolilerinde; un, ayçiçek yağı, bakliyat, makarna, pirinç ve ramazan ayına özgü ürünlerin bulunduğu kaydedildi.