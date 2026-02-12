Gazimağusa Devlet Hastanesi Cerrahi Servisi’nde karın ağrısı şikayetiyle tedavi gören ve dün tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Gürcan Mertcanoğlu’na (E-62), otopsi yapıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, Mertcanoğlu’nun otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Mertcanoğlu'nun kesin ölüm sebebi, yapılacak ileri tetkiklerin ardından belirlenecek.

Soruşturma devam ediyor.