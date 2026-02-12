“Çalışma barışının yeniden tesis edilebilmesi için tüm tarafların sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerekiyor"
İçeriği Görüntüle
Gazimağusa Devlet Hastanesi Cerrahi Servisi’nde karın ağrısı şikayetiyle tedavi gören ve dün tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Gürcan Mertcanoğlu’na (E-62), otopsi yapıldı.
Polisten verilen bilgiye göre, Mertcanoğlu’nun otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Mertcanoğlu'nun kesin ölüm sebebi, yapılacak ileri tetkiklerin ardından belirlenecek.
Soruşturma devam ediyor.