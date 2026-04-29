Gönyeli'de Mart ayında yaşanan olayda komşusunu rahatsız ettiği gerekçesiyle silahla vurulan Erdoğan Öztürk, “şiddet kullanma tehdidi, itele-i lisan, uygunsuz tavrı harekette bulunma, rahatsızlık verme” suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

ALKOLLÜ HALDE TEHDİTLER SAVURDU

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Batuhan Ünalan olguları aktardı. Polis, 28 Mart 2026 tarihinde saat 21:30 raddelerinde Gönyeli'de umumi bir yer olan Ecevit Sokak üzerinde aynı yerde sakin Erdoğan Öztürk’ün nefesinde 94 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu bir esnada, aralarında daha önceden husumet olduğu gerekçesi ile yine aynı yerde sakin Tayyar Alpdağ'a hitaben makul mazeret olmaksızın yüksek sesle "seni keseceğim, seni öldüreceğim, görecen sana ve ailene neler yapacağım, geberteceğim hepinizi" demek suretiyle rahatsızlık çıkararak şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi.

OLAY YERİNDE GERGİNLİK SÜRDÜ

Polis, zanlının akabinde olay yerine gelen Mehmet Alpdağ'a şiddet kullanma tehdidinde ve itele-i lisanda bulunup sulh ve sükunu bozarak uygunsuz tavrı harekette bulunduğunu kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirtti.

SABIKALARI DİKKAT ÇEKTİ

Polis, zanlının 2012 - 2026 yılları arasında birçok kez benzeri suçlardan sabıkası bulunduğunu, yargılandığı bu suçlardan para cezalarının yanı sıra sulh ve sükûnu bozmayacağına dair kefaletlere bağlanmasına rağmen benzer suçları işlemeye devam ettiğini kaydetti.

DEVAM EDEN DAVALARI VAR

Polis memuru Ünalan, ayrıca yine zanlının 2019 - 2023 yılları arasında Lefkoşa’da işlemiş olduğu “Darp, itale-i maksadı ile silah taşıma” suçlarından Lefkoşa Mahkemesinde davalarının sürdüğünü belirtti. Zanlının serbest kalması halinde aynı suçları işlemesinin kuvvetle muhtemel olduğunu kaydeden polis, davaları görüşülünceye kadar 15 günü geçmeyen bir süreyle Merkezi Cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.

15 GÜN TUTUKLULUK KARARI

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, davaları görüşülünceye kadar 15 günü geçmeyen bir süreyle Merkezi Cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.