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Ercan Havalimanı’nda uyuşturucu maddeyle tutuklanan N.E. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Köpeği Uyuşturucuyu Tespit Etti

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Görkem Taşlı olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı N.E.’nin “Kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) ithal ve tasarrufu” suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 29 Mayıs 2026 tarihinde saat 11.30 raddelerinde Ercan Havaalanı’ndan KKTC’ye giriş yapan zanlı N.E.’nin, Narkotik Dedektör Köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine görevli bir polis ekibi tarafından üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 500 miligram ağırlığında hintkeneviri türü madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Soruşturma Tamamlandı

Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, 2 kez mahkemeye çıkarılarak 10 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis memuru, bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını belirterek tutuklu yargı talep etti.

1 Ayı Aşmayan Süreyle Cezaevine Gönderildi

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 1 ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.