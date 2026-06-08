Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Sentetik Cannabinoid) Alma ve Tasarruf” suçundan tutuklanan A.S.A. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

900 Miligram Uyuşturucu İçeren Sigara Bulundu

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Görkem Taşlı olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 27 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.30 raddelerinde Lefkoşa’da tespit edilen zanlı A.S.A.’nın tasarrufunda bir adet 900 miligram tütünle karışık uyuşturucu madde içeren sigara bulunarak emare alındığını söyledi.

12 Gün Ek Tutukluluk Süresi Alındı

Polis, zanlının tutuklanarak hakkında soruşturma başlatıldığını, 3 kez mahkemeye çıkarılarak toplam 12 gün ek süre temin edildiğini kaydetti.

Soruşturma Tamamlandı

Polis, zanlının aleyhine getirilen davayı kabul ettiğini, soruşturmanın tamamlandığını belirterek teminat talep etti.

Teminatla Serbest Bırakıldı

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 80 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 700 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.