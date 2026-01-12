(Kamalı Haber)- Ercan Havalimanı’nda meydana gelen kanunsuz patlayıcı madde ithal ve tasarrufu suçundan tutuklanan Mesut Korol mahkemeye çıkarıldı. Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlının 11 Ocak 2026 tarihinde saat 17.45 sıralarında Ercan Havalimanı’ndan kale 8 bölümünde x-ray cihazından geçerken çantasında mermi tespit edildiğini açıkladı. Polis, çantada bulunan 5 adet 45 kalibrelik 22 mm mermilerin emare alınırken, zanlının tutuklandığını belirtti. Polis, yapılan araştırmada zanlının 10 Ocak 2026 tarihinde Ercan Havalimanından ülkeye giriş yaptığının belirlendiğini kaydetti. Polis, zanlının ifadesinde bir günlüğüne KKTC’ye geldiğini, gelirken mermileri çantasında unuttuğunu söylediğini aktardı. Soruşturma başlatıldığını, mermilerin balistik incelemeye gönderileceğini ve zanlının ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılacağını kaydeden polis, 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.