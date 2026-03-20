Meteoroloji Dairesi, en çok yağışın metrekareye 35 kilogramla, Beylerbeyi'ne düştüğünü belirtti.

Meteoroloji Dairesi tarafından dün 08:00 ile bugün 08:00 arası, metrekare başına kaydedilen yağış miktarları şöyle:

"Beylerbeyi 35, Taşkent 28, Boğaz 23, Alevkayası 19, Esentepe 17, Değirmenlik ve Tatlısu 16, Alsancak ve Mallıdağ 15, Selvilitepe, Karaoğlanoğlu ve Yeşilırmak 13, Gönendere, Doğancı ve Lapta 12, Zafer Burnu, Geçitkale ve Ziyamet 11, Çamlıbel, Lefke, Gaziveren, Güzelyurt, Taşpınar, Kantara, Zümrütköy, Bostancı ve İskele 9, Çayırova ve Akdeniz 8, Gönyeli 7, Serdarlı, Kozanköy, Girne ve Mehmetçik 6, Yenierenköy, Dörtyol, Sipahi ve Gazimağusa 5"