Haftalık İtfaiye raporuna göre, ülke genelinde 25-31 Mayıs tarihleri arasında 19 yangın ve 16 özel servis olayı meydana geldi.

Yangınlar sonucu 1 milyon 721 bin 60 TL’lik maddi hasar oluştu.

Raporda, yangınların, muhtemel sebepleri, ısınma, elektrik kaynaklı kısa devre, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması ve temizlik maksatlı yakma, sönmemiş közler ile sigara izmaritleri sonucu olarak yer aldı.

Özel servis olaylarının ise, yangına karşı tedbir alma, can kurtarma, yangın eğitimi verilmesi, çatıda ve araçların motor bölümlerine sıkışan kedilerin kurtarılması, asansörde mahsur kalan kişilerin kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olduğu belirtildi.