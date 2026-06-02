Lefkoşa, Girne ve Alsancak’ta, dün meydana gelen üç ayrı trafik kazasında üçü yaya dört kişi yaralandı; iki sürücü ise tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da, 176 miligram alkollü sürücü Aziz Güven (E-44), yönetimindeki PY 445 plakalı araçla, yaya olarak yolu geçmeye çalışan Emre Can Ozgen’e (E-25) çarptı. Kazada yaralanan yaya, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Araç sürücüsü Aziz Güven, alkollü araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

- Yaya geçidindeki yayaya çarptı, tutuklandı

Girne’de, sürücü Enes Yücel (E-35) yönetimindeki MT 593 plakalı araçla, yaya geçidinden yolu geçmeye çalışan Havize Akyüz’e (K-77) çarptı.

Kazada yaralanan yaya, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Servisi’nde tedavi altına alındı. Araç sürücüsü Enes Yücel tutuklandı.

-Motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı

Alsancak’ta ise, sürücü Nuri Dadı (E-20) yönetimindeki YM 901 plakalı motosikletle, yolun solunda yürüyen Natalia Prıkrodko’ya (K-54) çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile yaya, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.