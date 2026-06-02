Polise kasten yalan ifade veren 52 yaşındaki T.Ç.(E), tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, zanlı T.Ç’nin kullanımındaki araçla Dörtyol-Türkmenköy yolunda seyrederken önünü bir aracın kestiğini, iki erkek şahıstan birinin kendisini tehdit edip tasarrufundaki sivri cismi boynuna dayadığını ve bir hafta sonra Dörtyol’da ağıllar bölgesine 5 milyon TL bırakacağı yönünde bir suçla ilgili polise kasten yalan ifade verdiği tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

- İzinsiz alkollü içki satan işletmeciye yasal işlem

Lefkoşa’da bir markette, dün, polis tarafından yapılan denetimde, yetkili makamdan alınmış içki satış ruhsatı olmadığı halde alkollü içki tasarruf edilip, satışa sunulduğu tespit edildi. Bahse konu market işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.