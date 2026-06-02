İtfaiye Müdürlüğü yangın önlemlerini yayımlayarak, temizlik amaçlı (anız, ot, diken, çalı ve dal kümeleri) olsa bile 1 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasında ateş yakmanın yasak olduğunu hatırlattı.

Duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlara hemen, 199 İtfaiye İhbar hattı, 177 Orman Yangını İhbar hattı veya 155 Polis İmdat hattına ulaşma çağrısı yapıldı.

İtfaiyeden yapılan açıklamada, “Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler.” denilerek, ateş yakmaya müsait olmayan alanlarda, yakılan ateşin kontrolden dışına çıkıp yangına sebebiyet verebileceği uyarısında bulunuldu.

Ateş yakma ile ilgili “Arazi Yangınları ile Mücadele Yasası’ndaki” kurallara uyulması gerektiği belirtilerek, “Anız yakmak sadece toprağa değil, çevreye de büyük zarar verir.” denildi.

Araç ile seyir halindeyken, yol kenarlarına ve arazilere sigara izmariti atılmaması gerektiği, sigara izmaritlerinin tamamen söndüğünden emin olmadan çöp bidonlarına ve yanabilecek madde veya malzemeler üzerine atılmaması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, spiral makinesi, kaynak makinesi ve oksijen kaynağı ile çalışma yapıldığı esnada, çalışma yapılacak alanın etrafında yangına sebep olacak yanıcı maddeler ve kuru otların temizlenmesi ve yangın söndürme cihazı ile yangın söndürmeye yönelik araç-gereç bulundurulması gerektiği kaydedildi.

-Priz çoğaltıcılarına birden fazla yüksek akımlı cihaz takılmamalı

Açıklamada ayrıca, tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri, ayrıca kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dalları görülmesi durumunda “188 Elektrik Arıza” hattının aranması gerektiği belirtildi.

Ev ve işyerlerinde kullanılan priz çoğaltıcılarına, birden fazla yüksek akım tüketen elektrikli cihazın (ütü, tost/fön makinesi vb.) takılıp çalıştırılmasının yangın riskini artıracağı hatırlatılan açıklamada, yüksek akım tüketen elektrikli cihazların direkt fişe takılarak kullanılması gerektiği kaydedildi.

Katlanarak zamanla deforme olmuş uzatma kablolarının kullanılmaması ve yüksek akım tüketen elektrikli cihazların ise çalışır durumda unutulmasının kısa devreye ve yangına sebep olabileceği uyarısı yapıldı.

-“Araç, işyeri ve konutları yangın söndürme cihazı bulundurulmalı”

Özel, toplu taşıma, akaryakıt taşıyan ve tarımsal araçların servisinin, bakımının, egzoz ve lastik kontrollerinin zamanında yapılması halinde, yakıt sızmaları, kısa devreler ve egzozlardan çıkacak kıvılcımların yangına sebep olmasının önleneceği belirtilen açıklamada, “Motorlu araç, işyeri ve konutlarımızda yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, olası bir yangına ilk müdahalede kullanılabilecek ve yangının büyümesini önleyecektir.” ifadelerine yer verildi.