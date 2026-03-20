Gazimağusa, Taşkınköy ve Ercan Havalimanı’nda meydana gelen üç ayrı olayla ilgili 4 kişi tutuklanırken, 1 kişi aranıyor.

- Gazimağusa’da darp ve silahla tehdit

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 07.30 sıralarında Gazimağusa’da, aralarında çıkan tartışma sonucu Ö.H.M. (E-27), Ö.M. (E-53) ve F.M. (E-22)’nin, İ.C.G. (E-26) ile E.A.’yı (E-31) darp ettiği; olay sırasında Ö.M.’nin kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu, şarjöründe canlı mermi bulunan 9 mm çapındaki tabancayı göstererek söz konusu şahısları tehdit ettiği tespit edildi.

Ö.H.M., Ö.M. ve F.M. tutuklanırken, söz konusu tabanca emare olarak alındı.

- Taşkınköy’de ağır yaralama… M.S.B. aranıyor

Aynı gün, saat 21.30 sıralarında Taşkınköy’de aralarında yaşanan tartışma sonucu, tasarrufunda bulundurduğu bıçakla M.W.K.’yi (E-29) sağ karın kısmından ağır şekilde yaralayan M.S.B. (E-23) aranıyor.

Yaralı şahsın, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyatın ardından cerrahi serviste müşahede altına alındığı belirtilirken, zanlı M.S.B.’nin aranmakta olduğu kaydedildi.

- Ercan’da kanunsuz bıçak taşıma

Öte yandan, dün saat 23.30 sıralarında Ercan Havalimanı’nda, PGM-Özel Soruşturma Şube Amirliği ekipleri tarafından şüpheli görülen Y.O.A.’nın (E-20) kullanımındaki araçta yapılan aramada, kanunsuz olarak bıçak taşıdığı tespit edildi. Söz konusu şahıs suçüstü tutuklanırken, bıçak emare olarak alındı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.