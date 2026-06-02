Yedidalga, Lefkoşa ve Girne’de meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili dört kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Yedidalga’da, dün, zanlı M.H.J.F (E-28) kaldıkları evde arkadaşına ait dolap içindeki muhtelif ziynet eşyalarını çaldı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

- Masa üzerinde bırakılan cep telefonunu çaldı

Lefkoşa’da, 4 Mayıs’ta kumarhanede müşteri olarak bulunan bir şahıs tarafından masa üzerinde bırakılan cep telefonu kimliği meçhul bir şahıs tarafından çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.L.(E) tespit edilerek tutuklandı.

- Girne’de kumarhanede hırsızlık

Girne’de ise 31 Mayıs’ta meydana gelen olayda bir kumarhanede kasiyer olarak çalışan A.F.(E-27), müşterilerin kaybettiği para karşılığında kendilerine indirim ödemesi yapmasına rağmen, tekrardan aynı müşteriler üzerinden indirim kaydı yaparak sistemde oluşan toplam 103 bin TL ile bin 200 ABD doları parayı çaldı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen H.F.(E-32) tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.