Pols Genel Müdürlüğü 1 Ocak - 31 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında, 5 yayanın yaşamını yitirdiğini ve 41 yayanın da yaralandığını açıklayarak, sürücü ve yayaların uyması gereken kuralları hatırlattı.

PGM açıklamasında, trafikte can kaybı, ağır yaralanma ve maddi kayıplara sebep olan trafik kazalarına hep birlikte “Dur” diyebilmek için alınan önleyici tedbirlerin yanı sıra, araç sürücüleri ile yayaların belirtilen trafik kurallarına uymaları gerektiği hatırlatıldı.

Açıklamada, araç sürücülerinin yasal hız sınırlarına uymaları, dönel kavşak (çember), kavşak ve yaya geçitlerinde süratlerini salim hadde indirmesi ve özellikle yaya geçitlerinde geçiş önceliği olan yayalara yol vermelerinin yasal zorunluluk olduğu hatırlatıldı.

Yayaların yolun sağından ve varsa kaldırımdan veya banketten yürümesi, yolu karşıya geçeceklerinde yaya geçitlerini kullanması, yaya geçidi olmayan yerlerde ve kavşaklarda karşıdan karşıya geçilmemesi, geceleyin yürüyüş yapılacaksa açık renk kıyafet giyilmesi ve yansıtıcı bir materyal veya ışık taşımasının yasal zorunluluk olduğu hatırlatıldı.

PGM “Trafik kazalarına ve can kayıplarına hep birlikte ‘Dur’ diyelim” çağrısında bulundu.