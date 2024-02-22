Aslında tam manasıyla rezil rüsva oluyoruz...

Sahte reçete skandalının peşine düşerken şimdi de sahte diploma rezaletiyle karşı karşıyayız!

Üniversite ülkesi olmasak çok kaale almayacağız ama eğitim konusu görünenden çok daha önemli hassas bir konu...

Buraya 72 milletten öğrenci geliyor!

Elbette bizim için en önemlisi Türkiye’den gelenler...

Analar, babalar yemeyip, içmeyip çocuklarını okuması için bu ülkeye gönderiyorlar!

Kesinlikle hepsi de baş tacımızdır, öyle olmak zorundadır...

...

Böyle bir ortamda biz sahte diplomaların peşine düştük...

İnanın ki o kadar çok isim zikrediliyor ki listeyi baştan aşağıya görseniz dudaklarınız uçuklar!

Tam bir kepazelik yaşanıyor şu anda...

Aynı zamanda ülkenin içinde bulunduğu çürümüşlüğü de beraberinde görüyoruz!

30’a yakın üniversite var ama yeni skandalların ne zaman patlayacağını korkuyla bekleyerek rezaletin büyümesinden endişeliyiz...

Allah’ı var HP Genel Başkanı Kudret Özersay, meclisi terk ederek kamuoyunun büyük tepkisini almıştı ama yaptığı son hamlelerle kendisine duyulan geçmişteki güveni yeniden kazanmaya başladı!

Tabi ki şöyle de bir soru gündeme geliyor şimdi...

Eğer şu an mecliste olsaydı yine bu skandalları ortaya çıkarıp peşine düşecek meydi?

...

Diploma skandalının boyutu o kadar büyük ki şimdi de vekillerin adı geçmeye başladı...

Kudret hoca isim vermedi ama Emrah Yeşilırmak üzerine almış olmalı ki bu konuda bir açıklama yaptı...

Acaba yarası mı vardı ki gocundu?

Emrah Yeşilırmak, DAÜ mezunuyum dedi ama asıl soru şuydu;

Güzelyurt Sağlık ve Toplum Bilimleri üniversitesi mezunu mu değil mi?

Güzelyurt’tan diploması var mı yok mu?

BU diploma sahte mi değil mi? sorusudur.

Her şeyi söylemiş ama asıl soruya yanıt vermemiş, bu kesinlikle açığa çıkarılmalıdır!

...

Emrah Yeşilırmak şu anda Lefke Avrupa Üniversitesi’nde Yüksek Lisans’ta kayıtlı öğrencidir.

Bu yüksek lisansa hangi diploma ile başvurmuştur?

DAÜ diploması ile mi?

Hayır, Güzelyurt’tan aldığı diploma ile başvurmuştur...

Neden DAÜ’den aldığı diploma ile Lefke Avrupa Üniversitesi’nde yüksek lisansa başvurmadı?

Çünkü istese de başvuramazdı!

Çünkü DAÜ’den 4 yıllık DEĞİL 2 yıllık bir muhasebe bölümü diploması vardır.

İki yıllık diploma ile LAÜ’de yüksek lisans kaydı yaptıramazdı.

Bunu bildiği için Güzelyurt’taki Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nden bir şekilde dört yıllık bir diploma aldı ve LAÜ’ye Güzelyurt’taki diplomayı göstererek kayıt yaptırdı!

Meclis web sitesinde milletvekilleri özgeçmişlerinde Güzelyurt’taki üniversiteden diploma aldığı da yazıyor...

...

Sahte reçete skandalında olduğu gibi sahte diploma olayında da elbette son sözü yargı söyleyecektir...

Bize gelen listede sadece Yeşilırmak’ın değil daha çok isim yapmış kişinin de isimleri vardır, bunları yayınlamak, yargılamak da bizim görevimiz değildir!

Bir kere daha vurgulamakta yarar görüyoruz;

Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi öyle herkesin dediği gibi öyle tabela üniversitesi filan değildir, diğerleri karıştırmamak gerek...

Kimi buradan büyük paralar ödeyerek diploma alırken de kimi de siyasilerin gücü ile sahte diploma almış ve beş kuruş bile ödememiştir!

Biz de buna siyasetin kepazeliği diyoruz...

Ötesi yok!

Toplum Sağlığı ve İnsan Hakları Derneği

Sevgili Dr. İlker İpekdal’ın yıllardır rüyasıydı bu...

Topluma özellikle sağlık konusunda hizmet verebilmek!

Uzun bir çalışma sonrası nihayet bir grup arkadaşıyla Toplum Sağlığı ve İnsan Hakları Derneği’ni geçtiğimiz günlerde hizmete açtı...

Dün de bir basın bildirisi yayınlayarak derneğin amaçlarını anlattı!

Öncelikle şunu belirmek gerek bu ülkede insan hakları diye bir şey kesinlikle yoktur...

Yıllardan beridir bu konuda hazırlanan yasayı bile geçirmemişlerdir!

Hastaların büyük bölümü de sağlık konusunda Allah’a emanet durumdadır...

Sevgili İlker ve ekibinin büyük hizmetler vereceğinden de kuşkumuz yoktur!

Biz de şahsen hep yanında ve destekçisi olacağız, çünkü kendisine söz verdik...

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MESAJ KUTUSU

Sayın Emrah YEŞİLIRMAK, sahte diploma konusunda yapılan açıklamalara yanıt verince haliyle kamuoyunda o vekilin siz olduğunuz yönünde bir algı yaratıldı. Konu artık yargıya taşındığına göre en azından bu süreçte sessiz kalmanız en doğrusu olacaktır!

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Sayın Hakan DİNÇYÜREK, bazı tüp bebek merkezlerinde denetleme başlatınca bu sektörde bir panikleme yaşandığını duyduk. Demek ki doğru yoldasınız denetlemeleri geniş bir yelpazede yapmak bu kliniklerin kendilerini iyileştirmelerini de sağlayacaktır...

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Sayın Metin FEYZİOĞLU, kamuoyunda narenciye konusunda Türkiye’nin ambargo koyduğu yönündeki söylentilerin muhatabı olarak vatandaşın doğru bilgilendirmesi için sorumluluk sizin üzerinize düşüyor. Zira devlet bu konuyu bile açıklamaktan aciz bir tutum izliyor...

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Sayın Katip DEMİR, Atlılar, Sandallar, Muratağa şehitliğine giden yoldan en son ne zaman geçtiniz biliyor musunuz? Bu yoldaki kasislerin boyası silinince araç sürücüleri zor anlar yaşıyor diye şikayet mesajlarınız gelmeye başladı. Bu arada boya sıkıntısı çekiyorsanız karşılayabileceklerini de söylüyorlar...

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Sayın Dursun OĞUZ, çam kese böceği konusunda ülke genelinde büyük bir karmaşa yaşanırken konunun uzmanları sizi de uzman kadrosuna koyarak ilgili bakan arkadaşa yardımcı olmanızı isteyen mesajlar göndermeye başladılar. Umarız aranızda küslük filan yoktur...

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Sayın Zeki ÇELER, TDP’nin yeni başkanı olarak bugün medyanın karşısına çıkıp detaylı bir açıklama yapacağınızı öğrendik, şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bu arada parti içinde de büyük heyecan varmış, siyasetin de hayli renkleneceği konuşuluyor aynen çoraplar gibi...

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Sayın İlker İPEKDAL, uzun bir uğraş sonucunda Toplum Sağlığı ve Hasta Hakları Derneğini nihayet halkın hizmetine koymuşsunuz, çok başarılı işlere imza atacağından kuşkumuz yoktur. Bundan sonrasını da artık siyasiler ve yönettiğini düşünsünler değil mi?

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Sayın Umut ÖKSÜZ, bir davadan yargılanırken mahkemenin sizi suçsuz ilan etmesi sadece sizin değil meslektaşlarınız tarafından da memnuniyetle karşılandı. Bu arada ne yaşadığınızı da sadece siz bilirsiniz değil mi? Hadi bakalım gelmiş geçmiş olsun...

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Sayın Ebru TÖREHAN, UBP anketinde adaylar arasında üst sıralarda çıkınca siyaset isteğinizin çok daha fazla arttığı ve bu konudaki girişimleri yoğunlaştırma kararı aldığınız konuşuluyor, kim bilir belki de doğru zaman ve zemin artık uygun hale gelmiştir değil mi? Hayırlara vesile olsun...

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Sayın Faiz SUCUOĞLU, kurultay tartışma ve anket sonuçları yayınlanadursun bu sıralar medyadaki bazı kurmaylarla dirsek temasını artırdığınız gözlemleniyormuş. Sessiz ve derinden seyretmeniz dikkatlerden kaçmıyor...