Doğu Akdeniz Üniversitesi gözbebeğimiz...

Diğer bazı üniversitelerimiz gibi!

Ne DAÜ’nün ne de diğer üniversitelerimizden hiçbirinin kötü yönetilmesini veya üzerlerinde kara bulutlar dolaşmasını izlemek ise vicdan yarasından öte bir şey.

Hükümet olan tüm partiler ile siyasilerin yükseköğretim alanını ile ilgili bir Devlet politikası oluşturmaktan bugüne kadar uzak olduğu ve partiler üstü bir duruş ile yükseköğretim alanını yönetemediği de acı bir gerçek!

Bazı Hükümetlerin ve kimi siyasilerin bazı kurumlara yakın durarak ve sadece o kurumların çıkarlarını gözeterek kararlar alması karşısında diğer yükseköğretim kurumlarının enerjisini eğitimden öte var olma mücadelesi ile kimseye faydası olmayan bir kavgaya ayırdığı da diğer bir acı gerçek...

Son günlerde yükseköğretim’de kalite tartışmaları süredursun bulunduğu bölgeye varlığı ile gerek psikolojik gerekse ekonomik olarak güç katan bir üniversitemizde yaşanan bazı olaylara dair de top yekün bir linç başlatılmasının da kimselere faydası olmayacağı ortada.

Bu noktada en önemli görev ise Hükümeti ve muhalefeti ile birlikte tüm siyasilere düşmekte.

Nasıl ki DAÜ’nün geleceği için ince hesaplar ile politik oyunları bir tarafa bırakarak partiler üstü bir duruş ortaya koymak zorunda oldukları gibi.

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Hükümet ve muhalefeti ile birlikte tüm siyasiler, özelde DAÜ’nün genelde ise tüm üniversitelerimiz ve yükseköğretim alanının geleceği için artık partiler üstü bir duruş ve anlayışla ile hareket etmek zorundalar...

DAÜ günahı sevabı ile tüm yükseköğretim alanının fotoğrafıdır demek ise hem doğru olur hem de belki birazcık haksızlık olur!

Ancak yükseköğretim alanının amiral gemisi olması ile övünen DAÜ’nün de artık günahları ile yüzleşerek yeni DAÜ’yü var etmek gibi bir misyonu olmalıdır...

Yılların hatalarının elbette şimdiki yönetime yüklenmesi doğru olamaz ancak bir gerçek var ki DAÜ’nün geleceği için zaman yüzleşme zamanıdır.

Şu anki DAÜ yönetimi ekonomik sorunlarını geride bırakacak politikaları üretmek ve uygulamak zorundadır!

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Her yeni Rektör ve yeni yönetim sonrası benzer yazıları yazmak veya benzer tartışmaları yapmanın da kimseye faydası olmadığını görerek ve üzülerek bugüne kadar hep birlikte yaşadık...

DAÜ Rektör ve yönetimlerinin ise mazaretlere sığınma ve bahanelerin gölgesinde üniversitecilik oynama hakları yok demek haksızlık olmaz çünkü hepsi yıllardır DAÜ’nün içerisinde çalışan ve gerek ekonomik gerekse akademik sorunlara uzak olmayan daha net yazmak gerekirse hepsi de ailenin içerisinde olan aktörler!

Bedeli, herkes için acı reçete olsa da...

DAÜ’nün kuruluş ve emekleme dönemi sonrası ayağa kalkarak yürümeye başlama süreçlerini geride bırakarak bugün koşması ve altın çağını yaşaması gerekirken yıllardır ekonomik ve akademik sorunlarla boğuşması ise kabul edilir bir durum değil.

Ve DAÜ’nün bu mücadelesinde yalnız bırakılması da asla kabul edilir bir durum değildir.

Yıllarca çözüm bulmayan sorunların üzerine cesurca giderek DAÜ’de artık taşlar yerine oturmalı.

Oturmalı çünkü yükseköğretim alanının amiral gemisi DAÜ, bugünlerde göründüğünün aksine çok da sakin sularda yüzmemekte.

Görev önce DAÜ Rektör ve yönetimine sonra da bizlere düşmekte.

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MESAJ KUTUSU

Sayın Ceyhun KIROK, bölgenizdeki sözde havaalanı bölgesinin telli bölüm içinde kalması buraya büyük yatırım yapan işletmelerin önünde en büyük engel olarak duruyor. İlgili makamlarla görüşüp sorunun giderilmesi için sorumluluk almanız öneriliyor...

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Sayın Turgay AVCI. üniversite diplomanızın sahte olmadığına dair belgeler gelince şimdi bazılarından intikam almak için artık gün saydığınız listede önemli isimlerin bulunduğu konuşulmaya başlandı. Bu arada hangi seçimler bilemeyiz ama adaylık için bir çalışma da başlattığınızı duyduk hayırlara vesile olsun...

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Sayın Remzi GARDİYANOĞLU, önümüzdeki hafta içinde Ankara'dan önemli bir kurumdan davet aldığınız ve bunun büyük ihtimalle sahte reçete olayıyla ilgili tahminlerde bulunulmaya başlandı. Bu arada Ankara dönüşü kamuoyuna önemli açıklamalar yapacak olmanız merak ve heyecanla bekleniyor.

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Sayın Özdemir BEROVA, ülkenin neredeyse tüm kurumları Sivil Savunma'ya üvey evlat muamelesi yaparken bakanlığınızın yeni araç alımında destek çıkması camiada memnuniyetle karşılandı. Aynı duyarlılığın istihdam da gösterilmesi en büyük beklentidir, umarız verilen sözler gecikmeden yerine getirilir.

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Sayın Zeki ÇELER, dünkü ilk basın toplantısında yaptığınız açıklamalar göz doldurdu ve başarılı bulundu. Bu arada bazı medya mensubu arkadaşlar ileriki buluşmada topluca renkle çorap giyme önerisinde bulunuyorlar, hepsine birer çorap hediye ederseniz niye olmasın ki?

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Sayın Ünal ÜSTEL, sahte diploma skandalı konusunda özel bir ekip kurarak olaya duyarlılık göstermeniz konusunda yoğun mesajlarınız gelmeye başladı. Hele suçlananlardan birisi sizin vekiliniz olunda zok daha büyük bir hassasiyet göstermeniz gerekiyor değil mi?

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Sayın Tacan REYNAR, yayın hayatına kazandırdığınız internet gazetesine gösterilen ilginin her geçen gün daha da rağbet görmeye başladığını biliyor muydunuz. Özellikle yazar kadronuzu geniş tutmanız bunda büyük etken olduğu yönünde yorumlar yapılmaya başlandı hadi bakalım gazanız mübarek olsun...

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Sayın Niyazi SANAL, Kanat T'nin isim ve frekans haklarını satın aldıktan sonra şimdi de binayı satın almak için pazarlık masasında olduğunuz ancak karşı tarafın buna pek sıcak bakmadığı iddia edilmeye başlandı. Kim bilir belki de rakamı biraz yükseltirseniz bina sorununu da çözebilirsiniz. Bilirsiniz paranın yüzü sıcaktır!

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Sayın Ahmet LATİF, bugün Lefkoşa medyasıyla buluşma gününüz olduğu için uzun bir zamandır bu toplantıya çalıştığınız hatta hiç bilinmeyenleri de kamuoyuna deşifre edeceğinizi duyduk, bakalım eski defterlerin içinden neler çıkacak, merakla bekliyoruz...

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Sayın Mehmet AKTUNÇ, UBP içinde aranan adaylar arasında üst sıralarda yer alınca bundan beyli aktif siyaset çalışmalarına daha fazla eğilim göstereceğiniz söylenmeye başladı. Eğer partili yeni yüzler ve genç isimler istiyorsa bu fırsatı kaçırmamak gerek değil mi?

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