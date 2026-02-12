Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında, saat 11.00’de toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, gündeminde bulunan “Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Daimi İkamet İzni (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Oteller (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı.

Komite, ilk sırada “Daimi İkamet İzni (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve ilgili tasarıyı oy çokluğu ile onaylayarak, Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

İkinci sırada, “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüşen Komite, ilgili tasarıyı oy çokluğu ile onaylayarak, Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite, üçüncü sırada, gündeminde bulunan “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve madde madde görüşmeye devam etti. Komite bahse konu tasarı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite, daha sonra sırasıyla “Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Oteller (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve ilgili tasarıların ikinci okunuşunu gerçekleştirdi. Komite, bahse konu tasarıların ivediliği olmadığından üçüncü okunuşunu bir sonraki toplantısında yapacak.

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak, konu ile ilgili görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanan Komite toplantısına, Komite Üyesi CTP Milletvekili Devrim Barçın, Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı.