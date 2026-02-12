"En temiz şehir" hedefiyle çalışan Gazimağusa Belediye'si Canbulat Mahallesinde temizlik çalışmasını tamamladı.

Gazimağusa Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Canbulat Mahallesindeki moloz ve atıklar kaldırıldı, ana arterler ve ara sokaklar süpürüldü, çöp bidonları yıkanıp dezenfekte edildi.

Belediye'nin temizlik hizmetlerini "kent estetiğini ve yaşam kalitesini doğrudan etkileyen öncelikli bir hizmet" olarak gördüğü belirtilen açıklamada, mahalle bazlı kapsamlı temizliklerin bir program çerçevesinde sürdürüldüğü kaydedildi.

"Temiz bir Gazimağusa hedefi ancak ortak sorumluluk bilinciyle mümkün olacaktır. Moloz ve evsel atıkların gelişigüzel bırakılmaması, konteynerlerin amacına uygun kullanılması ve çevreye zarar verecek davranışlardan kaçınılması konusunda vatandaşların duyarlı olması istenmektedir" denildi.