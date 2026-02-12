Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi, daha önce hijyen koşulları nedeniyle mühürlenen bir iş yerine ait üretimin farklı bir bölgede izinsiz şekilde sürdürüldüğünü tespit etti.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, söz konusu unlu mamul üretim hanesinin gerekli izin ve ruhsat işlemleri olmaksızın faaliyette bulunduğu belirlendi.

Denetim sırasında, üretim alanının hijyen kurallarından tamamen uzak olduğu, ürün muhafaza koşullarının mevzuata aykırı şekilde gerçekleştirildiği ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin bulunduğu tespit edildi ve işlem başlatıldı.

İş yerinde bulunan tüm ürünlere el konularak müsadere işlemi gerçekleştirildi. İlgili mevzuat kapsamında, kaçak faaliyet gösterdiği tespit edilen işletme sahibine bir brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanırken, konuya ilişkin yasal süreç de başlatıldı.

Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi Sorumlusu Harun Oza, halk sağlığını riske atan hiçbir faaliyete müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayarak, gelen her ihbarın titizlikle değerlendirildiğini ve denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi. Oza, kent genelinde yasal mevzuata uymayan işletmelere yönelik kontrollerin ve yaptırımların kararlılıkla devam edeceğini kamuoyuna duyurdu.