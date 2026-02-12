Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, toplumun güvenini yeniden inşa etmenin en büyük sorumlulukları olduğunu söyledi.

Yolsuzluk, usulsüzlük ve adaletsizlik iddialarının toplumda siyasete güveni ciddi şekilde sarstığını belirten Çeler, böyle bir ortamda sistemin sürdürülebilirliğinin tartışmalı hale geldiğini kaydetti.

TDP’den verilen bilgiye göre, Çeler, Kuzey Kıbrıs TV’de Elif Şen Çatal’ın programına katılarak, gündemle ve partisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında, toplumda değişim talebinin giderek büyüdüğünü ifade eden Çeler, TDP’nin köklü siyasi geleneği, kadroları ve politika üretme kapasitesiyle bu değişimi gerçekleştirebilecek yapıya sahip olduğunu dile getirdi.

Partinin yalnızca eleştiren değil çözüm önerileri geliştiren bir siyasi anlayışla hareket ettiğini belirten Çeler, TDP’nin düzeni değiştirmeyi hedefleyen bir parti olduğunu söyledi.

Seçim sürecine de değinen Çeler, yapılacak seçimin artık “erken seçim” değil “geç kalmış seçim” olduğunu ifade ederek, sandık sonucunun ülkedeki değişimin başlangıcı olacağını savundu.

TDP’nin eğitimden sağlığa, ekonomiden üretime kadar her alanda somut politika hazırlıkları yürüttüğünü ifade eden Çeler, partinin hedefinin temiz, şeffaf ve güvenilir yönetim anlayışını hayata geçirmek olduğunu kaydetti.

Çeler, olası bir seçim sonrası oluşacak hükümet senaryolarına ilişkin de değerlendirmede bulunarak, toplumun beklentisinin geniş tabanlı ve çözüm odaklı bir yönetim olduğunu, TDP-CTP iş birliğinin toplumsal beklenti olarak öne çıktığını savundu.

Anayasa değişikliği tartışmalarına da değinen Çeler, geçici 10’uncu madde olmadan herhangi bir anayasa değişikliğinin referanduma götürülmesine destek vermelerinin mümkün olmadığını belirtti.

Çeler, söz konusu düzenlemenin yargının ihtiyaç duyduğu teknik bir gereklilik olduğunun farkında olduklarını belirterek, bu ihtiyacın karşılanmasına ilkesel olarak karşı olmadıklarını ifade etti.