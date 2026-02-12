Milliyetçi Demokrasi Partisi, Ektam çalışanlarının yanında olduklarını belirtti.

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Lefkoşa İlçe Başkanı Hüseyin Mert Coşkun, parti adına yaptığı yazılı açıklamasında Ektam çalışanlarının taleplerinin lütuf değil, hak olduğunu kaydederek, “Ektam işçileri yalnız değildir” dedi.

Yetkililere “Masaya oturmak, işçiyi dinlemek ve kalıcı adımlar atmak zorundasınız” diyerek seslenen Coşkun, memleketin alın terine saygı duyan her insanın Ektam çalışanlarının haklı mücadelesini desteklemesi gerektiğini de kaydetti.