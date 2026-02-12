Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, EKTAM Kıbrıs Ltd. önünde greve çıkan işçilere destek verdi.

CTP’den yapılan açıklamada, “Örgütlü mücadele ve hak arayışında EKTAM Kıbrıs Ltd. işçilerinin yanındayız” ifadelerine yer verilerek, insanca yaşam mücadelesi veren işçilerin ve özellikle evde ve fabrikada “çifte sömürüye maruz kalan kadın emekçilerin” yanında olunduğu belirtildi.

Açıklamada, mobbing ve düşük ücret iddialarına karşı anayasal haklarını kullanarak greve çıkan işçilere yönelik fabrika yönetiminin “işten çıkarma” tehdidinde bulunduğu kaydedilerek, bu yaklaşım kınandı.

“İşçiyi ekmeğiyle terbiye etmeye çalışmak bir yönetim stratejisi değil; açıkça hukuksuzluk ve vicdansızlıktır. Grev ve toplu iş sözleşmeleri, demokratik bir toplumun ve hukuk devletinin temel taşlarıdır.” denilen açıklamada, fabrika yönetiminin tehditkâr üslubunun yalnızca işçilere değil, uzun vadede anayasal haklara ve demokrasiye de zarar verdiği öne sürüldü; çalışma barışını zedeleyen tutumların kabul edilemez olduğu kaydedildi.

“Emeğin karşılığı tehdit değil, adalettir. Bizler Cumhuriyetçi Türk Partisi Kadın Örgütü olarak, patronların pervasız tehditlerinin karşısında duracağız. İşçinin elindeki nasırın, alnındaki terin ve çocuklarının rızkının savunucusu olmaktan geri durmayacağız.” ifadelerine yer verilen açıklamada, “Fabrika kapılarında hakkını arayan tüm emekçilerin yanındayız. Sömürü düzenini, dayanışmanın ve örgütlü mücadelenin gücüyle değiştireceğiz.” denildi.

CTP Kadın Örgütü açıklamasında ayrıca, “Özel sektördeki pervasızlığın panzehri örgütlülüktür. Yaşasın örgütlü mücadele, yaşasın sınıf dayanışması.” ifadeleriyle EKTAM önünde hak arayan tüm emekçilerle dayanışma içinde olunduğunu kaydedildi.