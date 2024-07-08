Mehmet Dursun...

Sosyal medyadan tanıdığımız isim.

Sosyal yönü kuvvetli bir arkadaş!

Çok sıkı da bir UBP’li...

Genelde ziyaret edip fotoğraf paylaştığı kişiler de makam sahibi!

Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve diğerleri...

Önceki gün öyle bir paylaşımda bulunmuş ki yüreğimiz cız etti!

7 Ay önce başladığı Lenfoma kanser tedavisi başarısız sonuçlanmış...

İşte o paylaşımı;

“Kıymetli Dostlarım;

11 Aralık 2023 tarihinde Burkitt- Lenfoma tanısı ile başlayan 7 Aylık Kemoterapi tedavi sürecim maalesef BAŞARISIZ olmuştur...

Doktorum Prof.Dr. Hakan İsmail SARI ve ekibine çabaları için çok teşekkür ederim...

Gelinen noktada tedavi olabilmem için CAR T (HÜCRE TEDAVİSİ) olmam gerekiyor. Maalesef bu tedavi Türkiye ' de yok!

Yurt Dışında Almanya-Amerika ve İsrail ' de uygulanmakta olan bu tedavinin de maliyeti 900 Bin Avro % 90 nın üzerinde tedavi de BAŞARI oranı olan HAMBURG-ALMANYA ' da ki Üniversity Hospital Hamburg-GERMANY Prof.Dr. Nicolaus Martin KRÖGER ve ekibi ile iletişime geçtim.

900 Bin Avronun Hastanenin hesabına yatırılması ile tedaviye başlayabileceklerini söylediler...

Maalesef Benim ve Ailemin 900 Bin Avro parası yok...

Paranın bulunması ile alakalı 1 Haftadan beri yaptığım çalışma da ise GENEL OLARAK tavsiye edilen bir KAMPANYA yapılmak suretiyle kısa zamanda sonuç alınabileceğidir. Zaman ile yarıştığım bu süreçte siz Dostlarımın KAMPANYA yapılması ile alakalı düşünceleri nedir benim için çok önemli.

Kampanya kararını verebilmem için REALİST SAMİMİ YORUMLARINIZ bekliyorum!

Sağlıkla kalın...”

...

Lenfoma ve tedavisi nedir bilir misiniz?

Biz çok iyi biliriz çünkü aynı safhalardan geçtik 7 yıl kadar önce...

Önce ilgili hekim geçer kaşsınıza, kanser oldunuz der!

O an şaka gibi gelir size...

Ayın anda geçmişten bu güne kadar yaşamınız film şeridi gibi geçer gözünüzden!

En çok sevdikleriniz gelir aklınıza...

Benden sonra onlar ne olacak diye sorarsınız kendinize!

Ansızın içiniz ürperir birden...

Çünkü bunun adı kanser!

Birçoğu kötü hastalık der ona...

O andan itibaren aklınızdan geçen tek şey ölümdür çünkü!

Ölüp sevdiklerinizden uzaklaşmak...

Bir daha onları asla görememek!

...

Sonra kemoterapi safhası başlar...

3 Haftada bir damardan alınan ilaçlar!

Bir de sonrası var tabi ki ilacı alıp hayat öyle tozpembe olmuyor...

En az birkaç gün ilaçların olumsuz etkilerini görürsünüz!

En çok da ayaklarınız etkilenir bundan...

Ayaklarınızdaki damarlar kıpkırmızı olur kan çanağına döner!

Ayaklarınıza sürüyerek yürürsünüz birkaç gün...

Ve tabi ki vücudunuzdaki tüm organlarınız olumsuz etkilenir!

Moral ve motivasyonun da en alt seviyesini yaşarsınız...

Ama çevrenize hep güler yüzle ‘iyiyim’ diyerek en azından onların üzüntüsüne teselli olursunuz!

...

Mehmet Dursun belli ki sağlık kurulu raporuyla Türkiye’de tedavi oldu...

Kendi açıklamasıyla ‘başarısız’ diyor açık ve seçik!

Gidişat kötü yani...

Yolun ucunda ölüm var demek bu!

Sonra da Almanya’daki araştırmalarını açıklamış...

900 Bin Euro kadar büyük bir rakam!

Burada şunu anlayamadık biz;

Kanser tedavisi başarısız sonuçlandı tamam da bunun ileri safhasında tek başına mı kalıyor insan?

Yapayalnız...

Kaderine terk edilmiş öyle mi?

İşte bunu anlayamayız, içimize sindiremeyiz!

...

Haliyle insan tendi kendine soruyor...

Devlet var mı gerçekten?

Sosyal devletten bahsediyoruz...

Vatandaşına her şeyiyle sahip çıkan devletten!

Mehmet Dursun tedavi başarısız olunca belli ki kendini kaderine terk edilmiş hissetmiş ve ileri safha için devlet değil kendisi araştırmış sonucu başarılı olacak tedavi sistemini...

Oldukça çok yüksek maliyetle...

Benim ve ailemin bu kadar parası yok diyor!

Aslında sessiz bir çığlıktır bu...

Kadere isyan edişin göstergesi!

Kampanyadan filan bahsediyor...

Kim bilir belki de bir umut için!

...

Bir kampanya başlatılsa elbette katılır, destek olur, neyse gereği yaparız da...

Şimdi herkes kendine sormalıdır;

Böyle mi olmalıydı diye!

Bize göre olmamalıydı...

Zira devlet demek amansız bir hastalığa düşse de vatandaşının yanında hem de çok yakınında olmalıdır!

Kampanya da ne demekmiş?

Eğer burada devlet varsa hemen bugün gider kendisiyle görüşür, bedeli ne olursa olsun gereğini yapar ve tedavi süreci varsa eğer devam ettirir...

Devlet varsa tabi ki!

Sevgili Mehmet Dursun’a acil şifalar diliyoruz...

Allah onu sevenlerine bağışlasın!

...

MESAJ KUTUSU

Sayın Hakan DİNÇYÜREK, bu ülke evlatlarından birisi başarısız bir kanser tedavisi sonucu çarenin yurt dışında ama hayli pahalı olduğunu haykırıyor. Bu ülkede eğer gerçekten bir devlet varsa hiç beklemeden anında yanında olur ve gereğini yapar. Umarız hassasiyet gösterir üzerinize düşeni yaparsınız!

...

Sayın Resmiye CANALTAY, yaklaşık iki ay sonra yapılacak olan Cumhuriyet Meclisi başkanlığı için adınızın anılmaya başladığını duyduk hadi bakalım hayırlara vesile olsun. Partiniz bu konuda ciddi tartışma platformu başlattı, bakalım Zorlu bey bunu nasıl karşılayacak hayli merak ediyoruz doğrusu...

...

Sayın Serhan AKTUNÇ, müsteşarı olduğunuz bakanlıkta bir daire müdürün rüşvet aldığı yönündeki söylentileri disiplin kuruluna götürme girişimi başlattığınızı memnuniyetle öğrendik. Umarız en erken zamanda sonuçlanır ve bu konuda kimse zan altında kalmaz...

...

Sayın Ünal ÜSTEL, yılan hikayesine dönen sosyal konut projelerinin çok yakında hayat bulacağının kesinleşmesi özellikle genç kesimde sevinçle karşılandı. Şimdi tek dilekleri torpilsiz, minnetsiz olarak projenin kısa bir sürede tamamlanarak her kesin başını sokacağı bir eve sahip olmak...

...

Sayın Cemal KUYUCU, Lefkoşa Kaymakamı olarak daireye ait VA 709 plakalı araç konusunda çeşitli söylentiler ve ihbarlar yapılmaya başlandı. Devletin bu aracını kim özel işlerinde kullanıp kendi aracını gölgede saklıyor, araştırıp kamuoyunu bilgilendirmenizi bekliyoruz...

...

Sayın Mehmet DURSUN, öncelikte içten duygularımızla acil şifalar dileriz. Hükümetin hemen tüm makamlarına yakın olan birisi olarak buralara acil ziyaretler başlatmanızı öneren yoğun mesajlarınız gelmeye başladı. Seçimlerde sürekli yanlarında olduklarınız bakalım vefa duygusu diye bir şeyin olduğunu hatırlayacaklar mı?

...

Sayın Faiz SUCUOĞLU, sürekli demokratik bir seçim olursa aday olacağını söylemeniz bazı makamların tepkisine neden olabilir. Bu sıralar bütün gözler UBP kurultayına çevrildi, ağızdan çıkan her kelimeye dikkat ediliyor diye duyduk, uyarma ihtiyacı hissettik...

...

Sayın Durali GÜÇLÜSOY, yakın çevrenizin son günlerde kullanmaya başladığı ‘hayırlı olsun’ sloganı fazlasıyla merak konusu olmuş ki meraklı mesajlarınız gelmeye başladı. Konuyu hayırlı olan bir Cuma günü detaylarıyla açıklarsanız yanlış yorumların da önüne geçmiş olabilirsiniz. Hadi bakalım hayırlara vesile olsun!

...

Sayın Ahmet BAŞTAŞ, Gönyeli’deki sizin mekanda geçen hafta çok tartışmalı bir kurultay görüşmesi yaşandı diye duyduk. Bir türlü çözüme ulaşılmayınca sizin de hayli gergin olduğunuz söyleniyor.

...

Sayın Kemal DÜRÜST, önceki akşam gençleri muhteşem bir düğün ile evlendirmeniz uzun yıllar konuşulacak gibi görülüyor. Özellikle Işın Karaca konseri ziyaretçilere büyük sürpriz olmuş, gençlere bir ömür boyu mutluluklar temenni ederiz...

...