Bir arkadaş paylaşmış;

“Türkiye çeyrek finaldeymiş...

Eee bize ne?

Başarı da başarısızlık da onların...”

...

Üzüldük doğrusu...

Hem de Türkiye’de okuyan arkadaş bu!

Hatta evi bile var Ankara’da...

Bu kadar acımasız bir paylaşımda bulunacağını hiç tahmin etmezdik, yine de canı sağ olsun!

...

Sevgili Alev Şensoy da şöyle bir paylaşımda bulundu;

“Viyana Kuşatması bu gece zaferle sonuçlandı. Tebrikler ve bu harika maç için tesekkürler 'Bizim Çocuklar'...

ASAGIDA YAPILAN YORUMLARDAN SONRA PAYLASIMI EDIT ETME GEREGI DUYDUM...

Bütün halklar kardeştir, ama, "Türkler hariç"... gibi yorum yapanların, bir kez daha inandıkları her ne ise, onu, tekrardan gözden geçirmelerini tavsiye ederim.

Yönetilme şekline itirazınız olabilir ama bir millete nefret kusma, olduğunuzu zannettiğiniz şeyden sizi coook uzaklaştırır.

Çocuklar bizimdir, değildir!!! Adamlar kendi markalarını böyle tanımlıyor. Bizim Çocuklar deyip kimseyi nüfusuma almadım! Marka kimliği ile konuştum. Tarih dersi verenlere de diyeceğim odur ki Kıbrıs’ta İngiliz dönemini iyice bir tekrar etüt etsinler. İngiliz dürtene kadar Türkiye'nin Kıbrıs umurunda bile değildi! Viyana kuşatması ise sadece bir espri.

Hayatı bu kadar ciddiye almayın! Keyif almaya çalışın!!! CUMARTESİ GÜNÜ DE "BİZİM ÇOCUKLARA" BAŞARILAR DİLERİM.

Umarım yine güzel ve kaliteli bir maç izleriz...”

Sol görüşlü bir arkadaşımız ‘bizim çocuklar’ dedi ya!

Bir linç edilmediği kaldı...

...

Çok üzücüdür ama Türkiye-Avusturya maçında Türkiye değil de Avusturya’ya destek verenler de oldu...

Tabi ku bunların hepsi de siyasi nedenlerden dolayı!

Kimi desteklersen destekle de...

Bunu sosyal medyada deşifre edip niye milleti tahrik ediyorsun!

Türkiye’de siyasi iradeyi beğenmeyip hatta nefret de ediyor olabilirsin...

Bunda futbolcu gençlerin suçu ne?

İnanın anlamak mümkün değildir...

Hele de olay düşmanlık boyutuna gelince!

...

Maç sonrası hemen herkesin ayranı kabardı...

Karşılıkla münakaşaya dönüştü!

Bir çoğu bunun bir spor müsabakası olduğunu bile unuttu...

Hepinizin de Allah müstahakınızı versin!

Sevincimizi kursağımızda bıraktınız...

Başarılardan sonra sevinmesini de öğrenemedik, iç kavgaya dönüştürdük!

Bundan kim kazanacak ki?

El alem şimdi bize katıla katıla gülüyor...

Eserinizle övünebilirsiniz!

...

Aslında yaşanan spor zaferi bazılarını da epey şımarttı...

Yine vatan millet naraları atılmaya başladı!

Türkiye galip gelince elbette sevineceğiz de bunu abartmanın manası ne?

Bir de bozkurt işareti tartışılıyor...

Yine birileri Türkçülük dersi vermeye başladı!

Diğerleri de haliyle buna kuduruyor...

Siyaseti çok seviyoruz ya sporun kardeşlik, centilmenlik iyi olduğunu da hemen unutuyoruz!

Atatürk bile ne demiş;

“Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim...”

Olay bu kadar basittir!

Bozkurt işareti ahlaksızlık olmasa bile bunun yapılacağı yer var yapılmayacağı yer var...

Hele de Ata’nın bozkurt işareti yaptığı fotoğrafları paylaşanlar!

Sadece çok komik oluyorsunuz...

...

Biraz da ülke gerçeklerine bakalım...

Bir iş insanı ki turizm ile ilgileniyor!

Önceki gün bir daireye gitmiş, saat 15.00 gibi...

Elindeki evrakları uzatmış!

İlgili arkadaş daire kapandı diye cevap vermiş...

Saat 15.00’den bahsediyoruz!

Oysa mesai bitişi 15.30 değil mi?

Müdüre seslenen gidiyor...

Nasıl müdürse artık!

Hep birlikte devletten çalıyorlar kimsenin umurunda bile değil...

...

Bu arada bakanlık makamları resmen Dingo’nun ahırına döndürüldü...

İpini koparan bakanı ziyaret ediyor!

Kılık kıyafet hak getire...

Sarmaş dolaş verilen pozlar!

Yahu orası senin babanın çiftliği mi?

Devlet ciddiyeti artık ayaklar altındadır...

Buna neden olanlar da ne yazık ki devletin kurumlarının başında olanlardır!

Tamam ziyaretçileriniz gelsin de...

Adabı da öğrenmek ve uygulamak gerek!

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MESAJ KUTUSU

Sayın Olgun AMCAOĞLU, yakın dostlarınıza 15 güne kadar bakanlık görevinden istifa ederek UBP kurultayında genel başkanlığa aday olacağını söylemeniz siyaset dünyasına bomba gibi düştü. Siz yine de 20 Temmuz tarihini bekleyin deriz zira bir takım gelişmeler olayların seyrini değiştirebilir...

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Sayın Mehmet HARMANCI, özellikle Göçmenköy ve Taşkınköy bölgelerinden sahipsiz sokak köpekleri için şikayetler gelmeye başladı. Bir çok aile özellikle çocuklarından endişe duyduklarını belirten şikayet mesajları göndermeye başladı. Konu can güvenliği ise mutlaka önlem alınmalıdır...

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Sayın Cafer GÜRCAFER, projesi hazır olan sosyal konutlar konusunda yeni söylentiler yayılmaya başladı. Yeni projede fiyatların çok daha pahalı olacağı iddia ediliyor. Bizim Berber Mahmut hayli endişeli haberiniz olsun istedik. Detaylı bir açıklama yapmak artık zaruri haline geldi...

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Sayın Fırat ATASER, belediye başkanı olduğunuz sınırlarda son zamanlarda köpek katliamı furyasının başladığı yönünde ihbarlar yapılmaya başlandı.Özellikle gece yarısından sonra bu konuda organize ekipler bile kurulduğu iddia ediliyor, uyarma ihtiyacı hissettik...

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Sayın Alev ŞENSOY, spor ile siyaseti birbirine karıştıranlar aslında gerçek siyasi nedenlerini de ortaya koymuş oldular. Yüreğinizden geçeni cesurca açıkladığınız gönülden tebrik ederiz. Şimdi sıra Hollanda maçındadır, hadi bakalım hayırlısı artık...

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Sayın Hüseyin Çavuş KELLE, Kıbrıs patatesini değil başka tohuma bakanlık olarak destek beyan etmeniz üretici kesiminde büyük tepki ile karşılandı. Böyle bir kararın mutlak mantıklı bir açıklaması da olmalıdır değil mi?

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Sayın Ecevit AKTAŞ, uzun bir aradan sonra Alayköy’de geleneksek fırın kebabı geceleri yeniden başlamış ve hayli ünlü isimler de katılım sağlamış diye duyduk. Emeklilik günlerinde sizin için iyi bir ticari kazanç kapısı olabilir düşünmenizde fayda görüyoruz...

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Sayın Soner KARASALİH, berberlerin mesleğini ayaklar altına almak çok da doğru olmadı zira bir çoğu usturalarını bilemeye başladı bile. Para vermek istemiyorsanız kendi berberiniz kendiniz olun da sonra da aynanın karşısına geçin bakalım ne göreceksiniz?

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Sayın Mustafa ARABACIOĞLU, bir dönemin en iyi siyasilerinden birisi olarak şimdi yaşananlardan tiksinti duymanızı anlarız da ha keşke böyle bir karar almayıp temiz bir siyasetçi görevinize devam etseydiniz.

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