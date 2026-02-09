Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın, görüş ve beklentilerini BM Genel Sekreteri ile paylaşacağını bildirdi.

Dânâ, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın, BM Genel Sekreteri ile 11 Şubat’ta yapacağı görüşmeye ilişkin olarak Kıbrıs Rum liderliği sözcüsü tarafından yapılan bazı açıklamaların olguları doğru yansıtmadığını kaydetti.

Dânâ, açıklamasında şunları belirtti:

“Bilindiği üzere Sayın Cumhurbaşkanımız, göreve başlamasından kısa bir süre sonra BM Genel Sekreteri’nin kendisine ilettiği tebrik mektubuna cevaben, diğer hususların yanı sıra, önümüzdeki dönemde kendisinden bir randevu talebinde bulunacağını belirten bir mektup göndermiştir.

Kıbrıs sorunu bağlamında yaşanan ve kamuoyu tarafından da yakinen takip edilen yoğun gündem nedeniyle bu talep 2 Şubat 2026 tarihinde yapılmıştır. Sayın Genel Sekreter de bu talebe ivedilikle dönüş yapmış ve görüşmenin 11 Şubat tarihinde gerçekleşmesi kararlaştırılmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız bu görüşmede, dün kamuoyuyla paylaşmış olduğu çerçevede görüş ve beklentilerini Genel Sekreter ile paylaşacaktır.”