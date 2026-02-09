Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), grevin yarın da devam edeceğini açıkladı.

Sendika, örgütlü olduğu tüm sağlık birimlerinde 07.45-15.30 saatleri arasında acil hizmetler, yoğun bakım, yatan hasta hizmetleri, kemoterapi ve hemodiyaliz hizmetleri hariç tüm hizmetleri durdurma kararı aldığını belirtti.

Tıp-İş Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, grevin gerekçesinin, “devam eden sorunlar, sağlık bakanının kamuoyuna hekimlerin aylık kazançları ile ilgili gerçeği yansıtmayan, toplumu yanıltıcı ve hekimleri hedef yapmaya yönelik beyanları ve sorunların çözümü için grev yapan kamu hekimlerinin temsilcisi Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası ile görüşmek yerine başka derneklerle görüşüp basında boy göstermesi” olduğu kaydedildi.

