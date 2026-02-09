Sağlık Bakanı Dr.Hakan Dinçyürek’in Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma

“Taviz vermedik: grev kalkacak, yasal mesaiye uyulacak ve denetlenme kabul edilecek”

“Hekimlerin özlük hakları masada görüşülür”

Sağlık Bakanı Dr.Hakan Dinçyürek, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, sağlıkta tam mesai uygulamasının ayrıntılarını ve hükümetin sürece dair yaklaşımını kamuoyuyla paylaştı. Dinçyürek, yasaların tam olarak uygulanmasının zorunlu olduğunu vurgularken, hekimlerin özlük hakları ve taleplerinin ancak o zaman masada görüşülmeye başlanabileceğini belirtti.

“Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu konuyu gündeme getirdiğiniz için teşekkür ederiz. Bugün, sağlıkta tam mesaiye uyulması sürecinin nasıl yürütüldüğünü hem sizlere hem kamuoyuna anlatma fırsatı buluyoruz. Uzun zamandır yasada öngörülen mesaiye uyulması konusunda çalışmalar yaptık” diyen Dinçyürek, kamuoyundan ve Meclis’ten gelen uyarı ve eleştirilerin ardından hükümetin kapsamlı bir denetim süreci başlattığını açıkladı.

DENETİMLER BAŞLATILDI

Dinçyürek, 2025 yılı bitmeden kamuda mesaiye uyulması denetimlerinin başlatıldığını ve bunun yalnızca Sağlık Bakanlığı ile sınırlı olmadığını, birçok bakanlıkta personel daireleri ve maliye teftiş ekiplerinin ortak denetim gerçekleştirdiğini kaydetti. Denetimlerde, nöbetçi personelin dahi bulunamadığı tespitlerin olduğunu belirten Dinçyürek, “Hiç kimse izinsiz veya özürsüz iş yerini terk edemez. Bu yasal bir zorunluluktur ve aksi kabul edilemez” dedi.

SENDİKA İLE DİYALOG HEP VARDI

Dinçyürek, sendika yönetimiyle yürütülen diyalogu detaylı şekilde anlattı: “19 Ocak’ta tam mesaiye geçiş için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Sendika Başkanı ile görüştüm, yasaya uymanın pazarlık konusu olmadığını kendilerine ilettim. Sendikanın isteği üzerine yönetimin seçimli genel kurulu nedeniyle uygulamayı Şubat başına erteledik. Bu süreç boyunca diyalog hep pozitif yönde sürdü ve basınla da paylaştım.”

Bakan, sendikanın taleplerine de değinerek, “Kamu hekim yasası ve farklı yasalar altında istihdam edilen hekimlerin çalışma koşulları masada görüşülecek. Ortada somut öneri yok ama özlük haklarının tartışılması talebine evet dedik. Avukatlarımız da süreçte birlikte çalışacak” dedi.

TALEPLERİ NE KAMUOYU ANLADI NE DE SENDİKA NE İSTEDİĞİNİ BİLİYOR!

Grev konusuna ilişkin açıklamalarda bulunan Dinçyürek, şunları söyledi:

“Grev öncesinde de yasal mesaiye uyulması konusunda gerekli bilgilendirmeleri yaptık. Yasaya uymamanın kabul edilemez olduğunu ilettik. Talep ne? Halk bunu anlamıyor. Eğer çalışma koşullarında sıkıntı varsa gelin konuşalım, yasa ise yasa.Ancak bundan böyle mesaiye uymayan olmayacak. Yoklama ve dijital kontrolde asla taviz yok.”

HASTALARIMIZIN MAĞDUR OLMAMASI ÖNCELİĞİMİZ

Dinçyürek, sağlıkta yapılan yeni düzenlemeleri şöyle aktardı:

“Hekimlerin poliklinik, tetkik, müdahale ve ameliyat günleri var. Boş günleri daha etkin kullanacağız. Nöbet saatleri ve poliklinik düzenlemeleriyle hem hekimleri fazla mesaiye zorlamayacağız hem de hastaların risk altında olmasını önleyeceğiz. Ameliyat masalarında da ekiple birlikte tedbir alıyoruz. Yapılan ameliyat sayısından 5 bin daha fazla ameliyat yapılabilecek.”

Hastanelerdeki yatak kapasitesine de dikkat çeken Dinçyürek, “Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yıllık doluluk oranı yüzde 40 ile 60 arasında. Servisler arasında uyumlu planlama ile hiçbir hasta mağdur edilmeyecek” ifadelerini kullandı. Ayrıca, tüm poliklinik ve ameliyat süreçlerinin dijital sistemle takip edileceğini ve şeffaf denetimin sağlanacağını belirtti.

MASADA HER KONUYU GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ

Dinçyürek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Biz yasaya uymak için buradayız. Masada hekimlerin sorunlarını çözmek, özlük haklarını görüşmek için varız. Grev ve mesaiye uymama gibi bir taviz yok. Ortak kaygımız hasta sağlığıdır ve bu nedenle her türlü çözüm masada görüşülecek.”

DİNÇYÜREK'TEN CTP'YE: AYNI NOKTADAYIZ

Öte yandan Dinçyürek konuşmasında CTP Genel Başkanı Sıla Usar'a mevcut yasanın uygulanmasıa karşı olup olmadıklarını sordu "Hayır" yanıtını aldı.

CTP'nin yasaya uyulup uyulmadığının denetimine karşı olup olmadıklarını sordu, yine" Hayır" cevabını aldı. Özlük haklarını tartışmaya hazır olduklarını söyleyen Usar'a Dinçyürek, " O halde aynı noktadayız"diyerek cevap verdi.