Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı Bahar Dönemi yükseköğrenim burslarından yararlanmak isteyen öğrencilerin burs müracaatlarını 16 Şubat-31 Mart tarihleri arasında yapabileceğini bildirdi.

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi’nin verdiği bilgiye göre, başvurular https://yobis.mebnet.net adresinden online yapılacak.

Öğrenciler, burs başvuruları ile ilgili ayrıntılı bilgiye yine aynı adresin “Önemli Bilgiler” bölümünden ulaşabilirler.

Yükseköğrenim gören ve 2025-2026 Bahar Dönemi için burs başvurusunda bulunmak isteyen öğrenciler, belirtilen internet adresinden gerekli işlemleri tamamlayarak, başvurularını gerçekleştirebilecek.

KKTC üniversitelerinde öğrenim gören ve 2025-2026 güz döneminde burs hakkı elde eden öğrencilerin de, yine https://yobis.mebnet.net adresinden, akademik bilgilerini güncellemeleri ve transcript ile bahar dönemi öğrenci belgelerini sisteme yükleyerek, yeniden burs başvurusu yapmaları gerekiyor.

TC ve III. ülkelerde öğrenim gören ve 2025-2026 Güz Döneminde burs hakkı elde eden öğrenciler ise burslarının devamı için herhangi bir işlem yapması gerekmiyor.