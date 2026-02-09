Toroğlu, dün Sözcü TV yayınında şunları söylemişti:

“(Galatasaray Başkanı) Dursun Özbek, federasyon başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’yla tartıştığında bir şey söyledi hatırlıyor musun? ‘Sakın aramızda konuşulanı açıklama’ dedi. Ben onu şöyle duydum, doğru mu bilmiyorum. Federasyon başkanına diyor ki Dursun başkan ‘Biz bu sene şampiyon olmaya mecburuz durum çok kötü. İçerden de baskı var. Bize yardımcı ol destek çık’ gibi bir cümle sarf ettiği söyleniyor. İnşallah doğru değildir.”

İstanbul başsavcılığı, bu sözlerin gündem olmasının ardından Toroğlu hakkında ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Başsavcılık, Toroğlu’nu adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkeme talebi kabul etti.

Toroğlu adliyeden ayrılırken gazetecilere “Bana soracaklarınızı Galatasaray başkanı ve TFF başkanına sorun” dedi.

Özbek, Aralık 2025’te şunları söylemişti: “Sakın ola kimse, şöyle bir duyum aldım; ‘Eğer başkan çıkar bana bir şey derse, aramızda konuştuğumuz şeyleri ertesi gün çıkar ifade ederim’. Sakın ha, artık bu iş burada kalsın. Esas işimize dönelim. Kimsenin ne söyleyeceğinden değil. Varsa dağarcağında çık söyle ama esas işimizden uzaklaşıyoruz.”