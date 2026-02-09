TAM Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, Mecliste yapay gündemlerin tartışıldığını belirterek vatandaşın en önemli gündem maddesinin hayat pahalılığı olduğunu kaydetti; “cebe giren banknotun çoğaldığını ancak hartucun dolmadığını” savundu.

TAM Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş Kanal T’de Damla Dabis’in canlı yayın konuğu oldu.

Partiden verilen bilgiye göre programda, meclisin ve basının halkın gerçek gündemiyle ilgilenmediğini ifade eden Denktaş, diploma ve usulsüzlükler meselesinin mahkemenin konusu olduğunu söyledi.

Denktaş, “Mecliste diploma tartışılıyor, yolsuzluk tartışılıyor ama halkın gündemi aslında hayat pahalılığıdır, eğitimdeki ve sağlıktaki sıkıntılar ve iç huzursuzluktur. Bunların konuşulduğu yok. Bunlardan birine değinmeye kalktığınız zaman da saldırıya uğruyorsunuz. Çünkü esas gündemlerin tartışılması yerine yapay gündemleri tartışmak birilerinin işine geliyor. Meclisteki arkadaşların halkın esas gündemine dönmesi lazım.” dedi.

Ülkenin nasıl bu kadar pahalı hale geldiğinin anlaşılır bir şey olmadığını kaydeden Denktaş, “Cebimize giren banknot çoğalıyor ama hartuç dolmuyor. Hartuç dolmuyorsa bunun formülleri üzerine konuşmak lazım. Ne yapılırsa hayat ucuzlar, vergiler ve harçlar nasıl geriye çekilir ve ne gibi denetimler yapılmalıdır ne yaparız Güney’den Kuzey’e akış yeniden başlar? Bunlara kafa yormalıyız. Bizim konuşmamız gereken konular bunlar olmalı fakat meclis de basın da farklı bir gündemin içinde mahvolup gidiyor.” diye konuştu.

-“TAM Parti’de önceliğimiz somut adımlardır”

TAM Parti’nin somut adımlar üzerinde çalıştığının altını çizen Denktaş, ülkenin sorunlarının da çarelerinin de belli olduğunu fakat bunlara giden yolların konuşulmadığını söyledi.

Denktaş, “Halkımızın önüne çıkarken somut adımlarla, hangi konuda ne yapacağımızı nasıl yapacağımızı anlatacağız. Ülkede sorunlar belli, çareler de söyleniyor. Biz o çarelere nasıl ulaşacağımızı ortaya koyuyoruz. Biz “şunun yapılması lazım” deyip çekilmiyoruz. Somut adımları ortaya koyuyoruz.” diye konuştı.

Ülkede çok kültürlü bir yapının artık oturmuş olduğunu dile getiren Denktaş, vatandaş olan yabancı uyruklu insanlardan parti meclisinde temsilciler olduğunu ve onların da vatandaş olarak söz söyleme haklarının bulunduğunu ifade ederek şöyle devam etti;

“TAM Partide öncelikle kendisini mağdur hisseden insanlarımız var. İyi eğitim görmüş gençlerimiz var. Eşit temsiliyete kadınlar var. 120 kişilik parti meclisinde vatandaşımız olmuş yabancı kökenli insanlarımızdan temsilciler var. Artık çok kültürlü bir ülke haline geldik. Dolayısıyla onların da temsil edilmesi gerekiyor. Bunun sağlanması gerekiyor ki; bu vatandaşlarımız artık bizim kültürümüzle ve tarihimizle iç içe yaşasın, görmezden gelinirlerse zaman içinde ayrımcılıklar ortaya çıkacak. Toplumsal mutabakatın sağlanması için buna engel olmamız gerek.” dedi.