Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda konuşma yaptı. Konuşmasında, ülkenin derin bir çöküş yaşadığını ifade eden İncirli, erken seçim çağrısını yineleyerek “Ülkenin bu çürümüşlükten kurtulması gerek. Korkmayın, yüzleşin gelin erken seçime gidelim ve herkes derin bir nefes alsın” şeklinde konuştu.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, ülkenin “karanlığın içinde kalmış bir memleket” haline geldiğini ifade ederek her alanda ciddi bir çürüme yaşandığını söyledi. İnsanların moralinin bozuk olduğunu, geleceğe dair güven duygusunun yok olduğu belirten İncirli, bunun nedenin hükümet olduğunu vurguladı. İncirli, hükümetin halkın sorunlarını ve erken seçim isteğini duymazdan geldiğini ifade ederek “Halk yolsuzluklardan, yozlaşmadan, adaletsizlikten ve ayrımcalıktan bıktı usandı. Siz halkın içine çıkamadığınız için bunu göremiyorsunuz fakat biz halkın içindeyiz, halk ile beraberiz ve onların düşüncelerini buraya taşımak zorundayız” dedi.

Başbakanlık müsteşarının ve MİK başkanın yargılandığını, Meclis Başkanının ise sahte diploma davasında isminin geçtiğini hatırlatan Sıla Usar İncirli, “Her hafta bir rezaletle karşılaşıyoruz. Bu hükümet koltuklarından kalkmadığı her gün yeni bir kaos yaşanıyor” şeklinde konuştu. İncirli, halkın talebinin erken seçim olduğunu belirterek mevcut iktidarın bu talebe tahammül edemediğini dile getirdi. İktidarın gücünün halktan gelmesi gerektiğini vurgulayan İncirli, “İktidar halktan gelen bir güçtür. Eğer halkın iradesi başka bir yönde tecelli ediyorsa, ortada iktidar yoktur” dedi ve mevcut yönetimin gücünü halktan almadığını söyledi.

Sıla Usar İncirli, CTP’nin ve halkın duruşunun erken seçimden yana olduğunu ifade ederek erken seçim çağrısını yineledi. Konuşmasının devamında hükümete seslenen İncirli, “Korkmayın, yüzleşin gelin erken seçime gidelim ve herkes derin bir nefes alsın” dedi. İncirli, ülkenin kendini bu çürümüşlükten kurtarması gerektiğini dile getirerek “Erken seçim olmasın diye neleri feda ettiğinizi fark edin” şeklinde konuştu.

Anayasa Referandum’unun çok önemli bir konu olduğunu ve Meclis’teki her milletvekilinin onayıyla sunulması gerektiğini ifade eden İncirli, CTP’nin yargının hızlanmasını sağlaması için yapılacak değişiklikleri uzun zamandır savunduğunu hatırlattı. Sıla Usar İncirli, Anayasa Değişikliği’nin yapılmasına karşı olmadıklarının altını çizerek bu değişikliğin uygun bir siyasi atmosferde yapılması gerektiğini ancak mevcut siyasi iklimin çok gergin olduğuna dikkat çekti. “Bu siyasi iklimde referanduma gidilmesi, referandumun sonucunun arzu ettiğimiz şekilde olmayacağı riskini ve endişesini taşıyoruz” diyen İncirli, Başbakan Üstel’i sözleri çarpıtmaması konusunda uyardı.

İncirli, konuşmasının devamında hükümetin ciddi bir itibar kaybı yaşadığını dile getirerek ‘sağlıkta tam mesai’ uygulamasını hükümetin yaptıklarını telafi etme çabası’ olarak değerlendirdi. CTP’nin bütün kurumlarda mesai saatlerine tam uyulması gerektiği konusunda çok büyük hassasiyete sahip olduğunu ve iktidarları döneminde de buna çok büyük önem verdiğini ifade eden İncirli, yeni gelecek CTP iktidarında da böyle olacağını vurguladı. Dörtlü hükümet döneminde poliklinik saatlerinin mesai saatinin sonuna kadar olacak şekilde düzenlendiğini hatırlatan İncirli, CTP’nin politikasının sağlıkta tam gün hizmet verilmesi yönünde olduğunu vurgulayarak hükümetin bu uygulamayı plansız, baskıcı, şantajla ve doktorlara savaş açarak yürüttüğünü ifade etti.

Hükümetin sağlıkta kaos yarattığını dile getiren Sıla Usar İncirli, sağlıkta tam gün için önce aşamalı bir şekilde planlama yapılması gerektiğini söyledi ve sorunun hedefte değil yöntemde olduğunu kaydetti., “Nalbantoğlu koridorları hınca hınç durumda. Hekimin, polikliniklerde tam mesai hasta bakabilmesi için önce insani koşulların yaratılması gerek” diyen İncirli, laboratuvarlardan MR’a, ultrasona, ilaçtan yoğun bakım yataklarına kadar bütün sistemin aynı oranda güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı ve hedefe ulaşmak için sadece hekimin baktığı hasta sayısının artırmanın yeterli olmadığını söyledi.

Planlamalar yapılırken hangi bütçeyle yapılacağının da ortaya koyulması gerektiğine dikkat çeken İncirli, planlama olmadan yapılacak her adımın yeni tıkanıklıklar yaratacağını ifade ederek “Bey de benim, padişah da benim anlayışıyla bu işler yürümez” dedi. İncirli, nüfus artışı dikkate alınmadan yapılacak düzenlemelerin sağlık sistemini sürdürülemez hale getireceğini de ifade ederek hedefin insan onuruna yaraşır, güvenilir, denetimli ve nitelikli bir kamusal sağlık hizmeti olması gerektiğini kaydetti ve CTP iktidarında bu düzenin sağlanacağını ifade etti, tepeden inme, hekimler ile insanları birbirine düşürerek bu işin yürütülemeyeceğini söyledi.