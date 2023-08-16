Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Vahşete kurban giden Hüseyin Mavideniz’in bir yakını diyor bunu…

Bu arkadaş nerede yaşıyor bilemiyoruz ama belli ki günlük haberlerle ilgisi filan yok!

Ya da ilgilendirmiyor kendisini…

Hal böyle olunca da daha önceleri ateş başka yerlere düştüğünden şimdi canı yanmış olmalı ki isyan ediyor!

Benim Kıbrıs’ım böyle bir yer değildi diye…

…

Kıbrıs artık gerçekten de eski Kıbrıs değildir…

Kapının, pencerenin açıl bırakılıp yatıldığı günler hiç değildir!

Bundan böyle her ailenin ocağına ateş düşme ihtimali olan bir süreçten geçiyoruz…

Piyango ne zaman kime vuracak hiç belli değil!

Bu ülkede artık hiç de normal olmayan bir suç patlaması yaşanmaktadır, artarak yaşanmaya devam edecektir…

Ülke gelen geçen hanına dönmüş ya da döndürülmüş, yeterli denetim ve otorite olmadığı için de kontrol dışına çıkmıştır!

Güvenlik güçlerinin yeterli olmaması, polis teşkilatının kaderine terk edilmesi de çok başka bir tartışma konusudur…

…

Lütfen dikkat ediniz…

Eski merkezi cezaevi, sadece 175 kişilikti!

Yeterli olmayınca birçok bölümü koğuş haline getirildi ve burada 590 tutuklu kalmaya başladı…

Sonra yeni merkezi cezaevi açıldı o da 765 tutukluya hizmet verecek kapasitedeydi!

Resmi açıklamalara göre burada şu anda 850 tutuklu bulunuyor…

Yani yine yetersiz!

Yine büyük sorunlar yaşanmaya başladı…

Peki şimdi burası da yetmiyor diye yeni bir cezaevi daha mı yapılacak?

…

Tutuklu sayısındaki artış bile durumun vahametini göstermeye yeterlidir sanırız…

Burada amaç cezaevinin kapasitesini artırmaktan daha ziyade suçlu sayısının azaltılmasını sağlayacak önlemlerin alınmasıdır!

Örneğin yabancı suçlu sayısı, yerlilerin çok önünde bir rakama sahiptir…

Özellikle de uyuşturucu suçluları ilk sırada olduğundan ve bunların çoğu da yine dışarıdan olduğu için onları yıllarca beslemek, hizmet vermek yerine onları ülkelerine göndermek bize göre tek çaredir…

Zaten bir çok cezaevi çalışanı da bu görüşü doğru bulmakta ve bunu aralarında sürekli konuşmaktadırlar!

…

Şu gerçeği toplum olarak, hükümet edenler ve güvenlik güçleri olarak kabul etme gibi bir zorunluluğumuz vardır artık…

Burası eski Kıbrıs olmaktan çoktan çıkmış, suç cennetine dönüştürülmüştür!

Bunun geriye dönüşü de bulunmamaktadır…

Muhaceret ve güvenlik önlemleri hiç gecikmeden kesinlikle artırılmalıdır!

Giriş çıkışlar denetim altına alınmalı ve turist, çalışan ve vatandaş arasındaki ayrıcalıklar tam olarak belirlenmelidir…

Ülkeye 5 sene önce gelip 5 yıldır burada kaçak birileri varsa burada bir sakatlık var demektir!

Bunların sadece tesadüf eseri yakalanması bu konudaki zafiyetimiz olduğunu gözler önüne sermektedir…

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Sevgili okurlar…

Ülkemiz baş döndürücü ve hızlı bir şekilde kimlik değiştirmektedir!

Bu ülke nüfusu resmi açıklamalara göre 300 bin nüfus olarak gösterilse de emin olun ki milyonun üzerinde insan vardır bu büyüme kontrolsüz bir şekilde olmaktadır…

Hele de konut ve toprak satışları sınırsız bir şekilde artmakta, bu da düzensiz yapılaşmayı beraberinde getirmektedir!

HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın bir süredir dikkat çekmek istediği yabancı şirketler konusundaki uyarılara rağmen devlet erkanının bu konuda suskunluğu ve pasifliği kesinlikle kabul edilemez…

Bazı yabancı ülke insanları içimizden özellikle avukat ve müteahhitleri kullanarak arazi alması normal bir gelişme değildir!

İnsanlar bizim ülkeye niçin bu kadar akın etmektedirler…

Gelecekte bizi neler beklemektedir?

Yasalarımıza göre ülke topraklarının yabancılara satış oranı ne kadardır?

Bugün bu sorulara yanıt aranmazsa ileride, işten geçtikten sonra hayıflanmalar hiçbir işe yaramayacak ve çok daha büyük sorunlar yaşayacağımız kesindir…

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MESAJ KUTUSU

Sayın Fikri ATAOĞLU, iptal sürecinde bazı hatalı işlemler olduğu da iddia edilen bir taş ocağı eski işletmecisi tahliye etmeden yeni kiracının mahkeme süreci devam ederken Ocak alanında işlemler yapması beklenmedik sonuçlara neden olabilir. Sektörün yasal amiri olarak konuyu masaya yatırmanız sizin sorumluluğunuzdadır!

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Sayın Ceyhun KIROK, Çatalköy’den arayan ve mesaj gönderen vatandaşlar su faturaları konusunda ada genelinde en pahalı ücreti ödediklerini iddia etmeye başladılar, konuya hassasiyet gösterip fiyatları bir daha gözden geçirmenizi istiyorlar, zira elektrik faturaları bile daha az geliyormuş!

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Sayın Erhan ARIKLI, dün öğlen saatlerinde kabine değişikliği sonrası hükümetin diğer küçük ortağı başkanı ile sizin mekanda çok özel bir toplantı gerçekleştirdiğiniz ve bir takım kararlar ürettiğiniz konuşulmaya başlandı. Bu konuda meraklı sorular geliyor, hadi bakalım hayırlısı…

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Sayın Kudret ÖZERSAY, ülke arazileri gizemli bir şekilde başka ülke vatandaşı ve işletmelerine peşkeş çekilirken uyarılarınıza rağmen devlet erkanının hala yaz uykusunda olması ülke geleceği için büyük tehlike yaratmaktadır. Bu konuda eğer varsa elinizdeki belgeleri de kamuoyuyla paylaşmanızı bekliyoruz!

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Sayın İzlem Gürçağ ALTUĞRA, sosyal medyada yaptığınız veda paylaşımınızda Yeni Girne Hastanesi konusunda yaptığınız açıklamadaki bol noktalar bazı şeylerin habercisi olarak algılandı. Bu konuda belli ki bazı şüpheleriniz var onları da kamuoyuyla paylaşmak ister miydiniz?

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Sayın Ali KOFALI, aldığınız taş ocağı için hayırlı olsun demek isterdik ama yasal süreçlerde yapılan hatalar ve tesisin önceki kiracı tarafından yasal olarak boşaltılmadan sizin içeriye girmiş olmanız ilerleyen günlerde karşınıza sirkat meselesi olarak çıkabilir, haberiniz olsun istedik!

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Sayın İsmet KORUKOĞLU, KKTC Ankara büyükelçisi olarak Ercan’dan pek yakında doğrudan uçuşların başlayacağı yönündeki açıklamanız heyecan yaratsa da bu konuda elinizde bilinmeyen bazı bilgilerin olup olmadığı tartışılmaya başlandı. Umarız açıklamanız havada kalmayıp gerçeğe dönüşür…

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Sayın Hüseyin TÜFEKÇİ, geçmişte rakip ve kavgalı olan bazı iş insanları ile barış çubuğu tüttürmeniz sektörde büyük memnuniyetle karşılandı. Umarız mahkemelik olan konularınızı da en kısa zamanda çözer ve bir hayli rahatlarsınız…

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Sayın Hüseyin Çavuş KELLE, bakanlığınızın ilk gününde çiftçi tarafından karşılanma etkinlikleri sanki de biraz bize eski bakana karşı bir tepki eylemi gibi geldi. Yine de siyasetin her şeye gebe olacağı gerçeğini hiç unutmamak gerek değil mi?

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Sayın Turgay HİLMİ, bugünlerde kafanız bir hayli karışık olsa gerek ki emeklilik ve evinizi satışa çıkarma söylemleriniz de bunun bir göstergesi oldu. Bu ülkenin önemli bir değeri olarak emekli olma hakkınız kesinlikle yoktur, bunu aklınızdan bile geçirmeyin deriz…

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