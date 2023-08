1 KG ETİ SİRKAT ETMİŞ

HAPSE GÖNDERİLDİ

YILLARDIR EMEKCİ SOYULUYOR

NE HAPİS, NE SORU, NE SUAL...



Adalet bile sisteme ayak uydurmuş durumda. "BİZ NE DİYORSAK O OLUR" Kelle de onlarda bıçak da...



Yazımın başında belirtmek istiyorum ki, bu yaşanan olayın ne destekcisi ne de eleştiricisiyiz. Sadece "HIRSIZLIK" gıda, para, alkol, siğara ile sınırlı olmadığını bildiğimizi bilmenizi istedik.

Hırsızlığın, küçüğü büyüğü olmaz. Azı çoğu olmaz. İzinsiz alınan her şey bir kalem dahi olsa "HIRSIZLIK' sayılır. Buraya kadar hem fikriz. Bir markettin kasap reyonundan , üstelik çalışanı olduğu reyondan 1 KG ETi izinsiz almış, çalmış, sirkat etmiş. İzin gerektiriyor muydu ? Evet... Sorması gerekiyor muydu? Evet... Ama bu insan evladı ALIN TERİ, EMEK, MAAŞ, HAK çalmadı. ET almış bildiğimiz ET ya hani yiyoruz.

Sorgusuz , sualsiz, dinlemeden , anlamadan çalınan etin market sahibinin şikayeti üzerine , daha yemediği ET ile tutuklanıp yargılandı. Hemen hapse atıldı ve çalışma izni iptal edildi. Hele şu eti "EMARE" olarak almaları efsane. Açmıydı, tok muydu soran anlayan yok. Hemen ivedilikle davası görüldü, ifşa edildi boy boy resim ve ismi ile. Bu insan bu saatten sonra hayatına nasıl devam eder kim bilir.

.

Şimdi bir kesim iyi oldu örenek olsun diğer insanlara diye düşünüyoruz. Afedilmiş olsa farklı , hırsızlık girişimleri de olabilir diye düşünüyoruz. Bir kesim yazık oldu bu insana diye düşünüyoruz. Ortada bir suç varsa eğer, tabi ki bir cezası olacaktır. Ama eti sirkat eden arkadaşa gelene kadar "HIRSIZLIĞIN" alasının döndüğü ülkemize dönüp bakanınız oldu mu sayın yetkiler?

Hazır konumuz HIRSIZLIK o zaman tüm HIRSIZLIKLARIN şöyle bir üzerinden geçelim.

Ama doğru insan yaptığına dönüp bakmaz. Yapmamış sayıp yoluna devam eder. Yıllarca bu ülkenin emekcisi, çalışanı, emeklisi gözünün içine bakıla bakıla sirkat edildi. Yıllarca maaşından emeğinden çalındı ve hala bu katlana katlana devam ediyor. Yollarımızdan çalındı, elektiriğimizden çalındı, eğitimden çalındı, sağlıktan çalındı. Toprağımızıdan çalındı. En önemlisi süre gelen ALIN TERİNDEN çalındı.

Evet yargılananı, tüm bunlar için hapse atılanı göreniniz duyanınız var mı? Rütbenin her şeyi kapattığını biliyoruz ne de olsa turist değiliz bu ülkede. Onca bile isteye yapılan hırsızlığın yargısı nerede? Onca yapılan haksızlığa dur diyen oldu mu? Gelen ile gidenin hep bir şeyler götürdüğüne, şahit olanlar konuşma cesaretinde bulundu mu?

HAYIR...

Yargının başa çıkamadığı, dur denilince durduğu ve açılmamış üstü kapatılanların yargısız, infasız ve alabildiğine kendi sistemlerini uyguladığı , sistematik planlarla rütbe statüsünde bir yerleri kepçelemeye devam ediyorlar ama ne hal hikmetse adı görev oluyor. İşte yine aynı noktaya geliyoruz. HIRSIZLIĞIN alası yaşanan ülkenizde 1 KG ETİN esamesi okundu günlerce.

Aylardır hırsızlığın alası yaşanıyor ülkede . Hesaplarına para geçirenler, ev soyanlar , kredi kartı gasp edenler. Kara para aklamalar. Peyder pey satılan topraklar. Demiş olduğumuz gibi büyük olaylar perde arkasında yaşanıyor ve yaşanmaya da devam edecek. Marketten çalınan eti ise herkesin gözü önünde olduğu için gün yüzüne çıktı.



Uzun lafın kısası...

Bu çalınan etin GERÇEK FAİLERİNİ hepimiz biliyoruz. Hepiniz o ETİN diyetini vijdanlarınız ile ödeyeceksiniz. Çünkü sizde parasını verip almak yok. Alıp da parasını vermemek var...

KARAKUŞ