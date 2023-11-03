Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Ada genelinde belediyelerde büyük bir hareketlilik yaşanıyor...

İcraat ya da reform konusunda filan değil!

Hemen tüm belediyeler yeni yıla girerken kadrolama kararı üretmeye başladılar...

Bir çoğunda sessiz sedasız oluyor bu işler!

Ama G.Mağusa Belediyesi’nde durum çok farklı...

Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da konuyu önceki gün belediye meclis toplantısında gündeme getirdi sonuç kendisi için büyük sürpriz oldu!

CTP’li üyelerin tümü de bu karara itiraz ederek toplantıyı terk ederek tepkilerini ortaya koydular...

Kadrolama kararı geçti ama CTP’nin değil UBP, DP ve YDP’li üyelerin onayıyla!

Belli ki CTP’li üyeler kadrolanmanın belediyeye ne kadar külfet getireceğini biliyor ama diğer partili üyeler bunun farkında bile değil...

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Süleyman Uluçay’ın beklenmedik bu karar karşısında tepkisini çok ağır ortaya koyacağı konuşuluyor...

Burada empati yapmak gerek!

Zira aldığınız karar kendi partinizin meclis üyeleri tarafından kabul görmez hatta toplantı terk edilip protesto edilirken karar diğer rakip partilerin üyeleri tarafından destek görüyor...

Şu sıralar G.Mağusa kulislerinde Uluçay’an partisinden istifa ederek bağımsız belediye başkanı olarak kalacağı bile konuşulmaya başlandı!

Süleyman Uluçay’ın partisinden istifa etmesi sürpriz sayılmaz ama belli ki kendisi bu karar alınmadan önce bir takım yanlışlıklar yapmış ve kendi partilisinden destek almamıştır...

CTP’li üyeleri protestolarından ötürü tebrik ederiz, çünkü popülizmi değil belediyenin geleceğini ön planda tutmuşlardır!

Geçmiş yıllarda LTB’de yaşanan kadrolanma olayının neler getirip neler götürdüğü gerçeğini de görerek...

Şimdi gözler hem Belediye Başkanı hem de Süleyman Uluçay’ın üzerinde olacaktır!

CTP bu konuda disiplin mekanizmasını devreye koyarsa Uluçay’ın istifasına kesin gözle bakılabilir...

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Bu ülkede artık popilizm, partizanlık ve vitrine oynama dönemi çoktan bitmiştir...

Şimdiye kadar iktidar tüm partiler bu yolu seçtikleri için geldiğimiz nokta ortadadır!

Bu maya tutmamıştır, aksine ülkeye ve kurumlara zarar vermekten başka bir işe yaramamıştır...

Öncelik ülke adına değil de parti adına olduğu sürece de topluma bir yarar sağlamayacaktır!

Hatta siyasiler aldıkları yanlış kararlar, bir takım çıkar amaçları zaten yerlerde sürünen devlete olan güvensizliği daha da yoğunlaştıracak ve bunun en büyük etkileri de gençlerimiz üzerinde olumsuz olarak yaşanacaktır...

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“Tekerleği patlamış araba...”

“Dün akşamki Dereboyu Osmanpaşa Caddesi Hallowen rezilliklerini bir sosyolog keşke incelese. Keşke bunlara her istediklerini yapma özgürlüğünü veren kurumlardaki yetkilileri de incelese!

Bu bölgeyi hangi akılla eğlence bölgesi seçtiniz burada aileler yaşıyor yaşlılar hastalar bebekler çocuklar... O kendini bilmez hadsiz çoğunluğun eğlence adı altında yapmadıkları rezillik kalmadı dün akşam.

Nerden geldiği belirsiz kimliksiz kültürsüz gençliğin içip içip yarattığı taşkınlığa rezilliğe gürültüye artık birilerinin dur demesi gerekmez mi?

Bu insanlar kimler ben size söyleyeyim.

Küçüklükleri sokak kültürüyle yoğrulmuş sevgisiz ilgisiz eğitimsiz şiddete maruz kalmış çocukların yetişkin halleri yüzlercesi sokağa döküldü dün akşam...

Adamın biri Limasol Bankasının olduğu yere kaldırımın üzerine Hallowenle ilgili birçok şey koydu orayı kendi kafasına göre naylonla kesti ve tonla satış yaptı. Belediyeden izin almadığı belli hiçbir yerde denetleme yok tekerleği patlamış arabanın yokuş aşağı gitmesine benziyor her şey.

Polis derseniz meclisin önünde buradan bir şey demeyeceğim alınmasınlar diye onlar için de söyleyecek çok şey var neyse!

Çok uzun sürmez yakında bu ada yarısının söz sahibi işte bunlar olacak...”

(Ayşen DEMİRAĞ)

MESAJ KUTUSU

Sayın Süleyman ULUÇAY, belediye çalışanlarının kadrolanması konusunda kendi partili meclis üyelerinin toplantıyı tek edip protesto etmesiyle birlikte hem Mağusa örgütünüz hem de genel merkezde infialle karşılandı. Diğer rakip parti üyelerinin desteği ise tuzu biberi oldu diyorlar, hakkınızda hayırlısı artık!

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Sayın Zorlu TÖRE, bazı milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılacağı yönündeki söylenti ve yorumlar vatandaşın aklını karıştırmaya yetip artıyor bile. Böyle bir şeyin olup olmadığı konusunda ayrıntılı bir açıklama yapmak şar oldu zira bu konularda medyaya gaz veren iş insanları da artık türemeye başladı!

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Sayın Sadık GARDİYANOĞLU, okul ve devlet binaları tel tel dökülürken bakanlığa 11 katlı bina yapacağınızı açıklamanız kamuoyunda büyük tepki aldı.Eğer öyle bir projeniz varsa da bunu ileri bir tarihe atmanız hem sizin hem de memleket için daha hayırlı olacaktır!

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Sayın Zeki ÇELER, TDP başkan adaylığı ile ilgili açıklamanız parti içinde önemli bir gelişme olarak görüldü. Ancak bir çoğu diyor ki partinin yeni başkanı zaten belliymiş, sizin sadece geçici bir dönem için olabilirmiş. Buradan mesajı çıkarmak gerek değil mi?..

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Sayın Pembe ARİFOĞLU, DPÖ’de Ekonomik Planlama Müdürlüğüne kısa bir süre önce getirilmenize rağmen çalışanların çabuk kalbini kazandınız. Bu arada otoriter ve disiplinli bir yönetici olduğunuz da dikkatlerden kaçmamış, nasıl başlarsanız öyle gidersiniz.

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Sayın Hüseyin PAŞA, kurumun zam kararından sonra yönetim kurulu üyeleri arasında büyük bir hesaplaşma başladığını biliyor muydunuz? Bu konuda kontrolü elden bırakmamak gerek zira yaşananlar bundan sonraki kararlara da olumsuz olarak yansıyabilir...

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Sayın Remzi GARDİYANOĞLU, Bakü’de kaldıkları iddia edilen bazı hekim arkadaşlar konusunda soru yağmuruna tutulduğunuzu duyduk, Allah sabırlar ve kolaylıklar versin artık. İlgili bakanlık gerçeği açıkladıktan sonra her şey daha iyi netleşecek, biraz da zamana bırakmak gerek...

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Sayın Kudret ÖZERSAY, Pile’deki yol yapımı çalışmalarının başladığı günlerdeki açıklamalarınız doğru çıkınca kamuoyunda yıldızınız biraz daha parlamaya başladı. Umarız bu konudaki kararlı duruşunuz bazılarını rahatsız edip size karşı tavır almazlar...

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Sayın Mete TÜMERKAN, Kıbrıs Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği göreviniz hayırlı uğurlu olsun. Bu arada yönetim ve patronların sizden çok şeyler ve değişimler isteyeceğini duyduk, el sıkışmadan önce bunları masaya yatırmanızı öneririz...

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