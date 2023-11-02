Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Daha 6 aylık olan Ayla bebek önceki gün öldü...

Üzülmedik mi çok üzüldük!

Ama ateş de düştüğü yeri yakarmış, anasının babasının durumunu tahmin bile edemeyiz...

Ayla’nın 8 ay önce kreşte içtiği ya da içirildiği sütten zehirlenip öldüğü söyleniyor!

Süt kreş çalışanı yabancı uyruklu Ngange tarafından içirilmiş...

Burada en önemli detay kreş çalışanının çalıma izinsiz oluşu!

Kreşte aylardır kaçak çalışıyormuş...

Daha doğrusu çalıştırılıyormuş!

Kreş çalışanı 6 aydır cezaevinde yargının sonucunu bekliyor...

Burada kimsesi yok, koruyanı, sahip çıkanı da yok!

...

Şimdiye kadar kreş çalışanı haberlerde hep ön planda oldu, hatta kamuoyu kendini suçlu bile ilan etti ama hep bir şeyler eksik kaldı!

Kreş işletmesinin sahibinin adı bile anılmadı...

Ayrıca kreşte hala çocuk bakımı yapılıyor!

Kimse kendisine nasıl olurda hem de çocukların emanet edildiği bir kreşte kaçak işçi çalıştırırsın diye sormuyor...

Kendisini mahkeme koridorlarında görmüyoruz!

Diyelim ki halen hapiste olan kreş çalışanı suçlu bulundu yargıda ceza aldı...

Çünkü minik bir yavrunun ölümüne sebep olmuştu!

Peki ya o kreş işletmecisi?

Düz mantık gidersek, kreş çalışanını yanında kaçak olarak çalıştırmasaydı minik yavru şimdi yaşıyor olacaktı...

Adalet bunun neresinde diye sorarsak şimdi ayıp mı etmiş olacağız!

...

Geçtiğimiz hafta polis münhal duyurusunda bulunup 145 kişinin istihdam edileceğini bildirdi...

Detaylarda da hepsi erkek olacak denildi!

Yadırgadık doğrusu...

Hatırlasanıza;

Özellikle kadın günlerinde bizim siyasiler cart curt atıp tutuyor...

Kadınlara her türlü destek verilecek, istihdamlarda öncelik sağlanacak diye!

Hani nerede kaldı o sözler?

Siyasiler dahil kimse bu detayı yakalayamadı...

Hele de kadın vekillerimiz!

Belki haberleri bile okumadılar...

Kim bilir belki de ülkede yaşananlardan bir haberler!

Oysa öyle mi olmalıydı?

Yoksa hem cinslerinin polislik görevini yapamayacakları mı düşünüyorlar dersiniz...

Kadın hakları, adalet diye bir şey var yahu!

...

Münhal ilanında erkek adayların sınav şartları da belirlenmişti;

Yazılı ve sözlü sınavlardan başka 400 metre koşu yapacaklardı...

Şinav, mekik hatta kol çekme sınavlarına da gireceklerdi!

Belli ki teşkilat pazulu, güçlü adaylar arıyor...

Bunların hepsi gerçekçi ve doğru olabilir ama!

Polis teşkilatına katılanlar geçen süre içinde hiç denetleniyor mu, bir takım sınavlara giriyorlar mı?

Tahmin bile edemiyoruz...

Ama ilerleyen sürece görüyoruz ki her yerde göbekli, yürümekte bile zorlanan polis memurları çıkıveriyor karşımıza!

Hele de bazı eylemlerde pejmürde, göbekleri sarkan ve objektiflere yakalananlar komik ötesi bir durum yaratıyor...

Bizim polisimiz böyle mi olmalıydı diye içimizden geçiriyoruz!

Ama kime ne...

...

Geçen gün biz de polis haberlerinde okuduk;

Güzelyurt’ta birileri portakal bahçesine girmiş 260 kilo portakalı çuvallara koyup götürmüş...

Haberdeki detay da şuydu;

Çalınan portakalların bedelinin bin 300 TL civarında olduğu yazılıyordu...

Nasıl hesapladılar bilemiyoruz ama bu da demektir ki ağaçtaki portakal 5 TL’den işlem görüyor!

Markette ise tezgahlarda 40 TL’den aşağıya portakal yok...

Şimdi sormak gerekmez mi?

Bahçede 5 TL olan bir ürün nasıl oluyor da çarşıda 40 TL’den satılıyor...

Tabi ki aracılar yiyor!

Ama yok da bu kadar...

Soran, soruşturan, denetleyen var mı?

Nerede o günler!

Kim kime dum duma anlayacağınız...

...

Lefkoşa Tapu ve Kadastro Dairesi geçen hafta iki gün hizmet vermedi, tamirat gerekçesiyle kapatıldı...

Allah rızası için devlet erkanından birileri gitsin o mekana kendi gözleriyle bir incelesin!

İnsanların üst üste olduğu bir ortamda vatandaşa nasıl sağlıklı hizmet verilir diye sorsun...

Orada tamirat filan yapılmıyor aslında!

Hani bir laf vardır kocakarı makyajı diye...

Durum tamamen bundan ibarettir!

Mahkemeler ve tapu hiç gecikilmeden o binalardan çıkarılmalı çağdaş bir hizmet için yeni mekanlarına kavuşturulmalıdır...

Hem vatandaşı, hem çalışanları bir dinleseniz oturup da ağlarsınız!

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MESAJ KUTUSU

Sayın Hakan DİNÇYÜREK, Sağlık Bakanlığı’nın pandemi döneminde kiraladığı Kolan Hastanesi’ne olan borcunu ödemediği için hastane tarafından dava dosyalandığını biliyor muydunuz? Devletin itibarı bir kez daha yerlerde sürüklenecek umarız devletin ayıbını en kısa zamanda temizlersiniz...

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Sayın Ünal ÜSTEL, dün sabah saatlerinde elektrik zammı yüzde 31 olarak açıklanırken bakanlar kurulunda ani bir kararla zammı yüzde 15’e çekmeniz bazı kurum üyelerini çileden çıkardı diye duyduk. Demek ki dar gelirli ailelerin halinden anlayamayacak kadar vicdansız olanlar da vardır, ayda 80 bin TL maaş alanlara tabi ki dokunmaz zamlar.

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Sayın Emrullah TURANLI, Ercan sözleşmesinde belirtilen 150 kişilik özel güvenlik elemanı maddesini hala yerine getiremediğiniz için olan her zaman ki gibi polis teşkilatına oluyor. Şu bizim korkak siyasilerimiz olmasaydı şimdiye kadar çoktan sözleşmeye uyardınız değil mi?

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Sayın Kudret ÖZERSAY, partinizden istifa eden bazıları sizi parti dışında görmek istediklerini söylerken bazıları da küskünleri geri getirmeniz için girişimde bulunmanızı isteyen mesajlar göndermeye başladı. Ülkenin hala 3’ncü partisi olmamanız için hiçbir neden yok, umarız bunu iyi değerlendirirsiniz...

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Sayın Özer KANLI, güçlü bir kadro ile yeni internet gazetesi kurmak için kolları sıvadığınız konuşulmaya başlandı. Bu arada bir çok medya kuruluşundan da önemli teklifler gelmeye başlamış, en doğru karar patronlara teslim olmadan kendinizin patron olacağı bir yayın kuruluşudur...

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Sayın Birikim ÖZGÜR, eskiden mensubu olduğunuz partinize bu sıralar ağır muhalefette bulunmanız parti içinde bazı kargaşaların yaşanmasına neden olmuş. Tam da yeni bir döneme girildiği bugünlerde eleştirinin dozunu doğru ayarlamak gerekiyor değil mi? Sonuçta aktif siyasetin kapıları size ardına kadar açık...

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Sayın Tahsin ERTUĞRULOĞLU, hararetle devam eden İsrail-Hamas savaşında Kıbrıs’a insani koridor açılacak yönündeki bazı açıklamalar vatandaşın korkmasına yetti de arttı bile. Bu konuda detaylı bir açıklama yaparsanız bilgi kirliliğinin de önüne geçmiş olursunuz.

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Sayın Dalman AYDIN, Kıb-Tek genel müdürü olarak yüzde 31 zamda fazlasıyla ısrarcı olmanız kurum açısından önemli olabilirdi ama dar gelirli vatandaş için de hayati önem taşıyordu, alacağınız kararlarda biraz daha insaflı olmanızı öneriyoruz, insaf da dinin yarısı yani...

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Sayın Faiz SUCUOĞLU, yıllardan beridir kullandığınız kliniğinizi yeni ortaklarla birlikte dev bir tıp merkezine çevirmek için yoğun bir uğraş içinde olduğunuz gözleniyormuş. Şimdiden hayırlara vesile olsun, Allah utandırmasın artık...

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Sayın Özdemir BEROVA, elektrikteki yüzde zammın yüzde 31’den yüzde 15’e düşürülmesiyle birlikte bu farkı ödemek maliyenin omuzlarına yüklenmiş. Zaten bütçe açığı var hadi bakalım ayıklayın pirincin taşlarını, Allah sabırlar versin!

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Sayın Mehmet-Suphi ÇILDIR, pek kıymetli validenizin vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhumeye tanrıdan rahmet size ve tüm aileye sabırlar dileriz. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler nasip etsin inşallah...

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