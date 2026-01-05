CTP Genel Başkanı İncirli, Meclis oturumunda yaptığı konuşmada, “Kararnamelerle yönetme anlayışı ülkeyi kaosa sürükledi” dedi

“400 yasa gücünde kararnameyle yönetmeye çalışıyorsunuz, erken seçim kaçınılmazdır”

“Kapalı kapılar ardında hazırlanan bu kararnameler, Meclis’in yetkisini fiilen ortadan kaldırıyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, 2026 yılının ilk Meclis oturumunda yaptığı konuşmada, yeni yılın “erken seçim yılı” olmasını dileyerek hükümeti sert sözlerle eleştirdi. Yasa gücünde kararnamelerin Meclis çalışmalarına damga vurduğunu belirten İncirli, bu anlayışla ülkenin yönetilemeyeceğini vurguladı.

“Yasa gücünde kararnamelerle yönetme arzunuz hiç bitmedi” diyen İncirli, hükümetin 2022 Ocak ayından bugüne 400’den fazla yasa gücünde kararnameyi mevzuata soktuğuna dikkat çekti. Kapalı kapılar ardında hazırlanan bu kararnamelerin, Meclis’in yetkisini fiilen ortadan kaldırdığını söyleyen İncirli, kamuoyunun önünde yasaların açıkça tartışılmasının engellendiğini ifade etti.

Çıkarılan kararnamelerin 20’den fazlasının af niteliğinde olduğuna işaret eden İncirli, “Bu anlayışa göre Meclis’in işi bitmiş demektir. O halde erken seçim için ortada hiçbir engel kalmamıştır. Siz de halkın erken seçim talebinin kaçınılmaz olduğunu kabul ediyorsunuz” dedi.

“Meclis yenilenmek zorundadır, kaos yaratıldı”

İncirli, Meclis’in artık yenilenmek zorunda olduğunu belirterek, hükümetin demokratik düzeni derinden sarstığını söyledi. Kuvvetler ayrılığının ortadan kaldırıldığını vurgulayan İncirli, “Ortada sağlıklı şekilde yürütülen bir şey yoktur. Ülkede tam anlamıyla bir kaos ortamı yaratılmıştır” ifadelerini kullandı.

Hükümete çağrıda bulunan İncirli, yasa gücündeki kararnamelerin gerekçelerinin açıklanması gerektiğini belirterek, “Bu kadar kararnameyi hangi aciliyetle çıkardınız?” diye sordu. Tüketicileri Korumaya İlişkin Kuralları Düzenleyen yasa gücündeki kararnameyi örnek gösteren İncirli, yasa gücündeki bir düzenlemeyle ceza öngörülmesini eleştirerek bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Siyaset ile bürokrasinin dengeli işlemesi gerektiğini vurgulayan İncirli, bürokrasi üzerindeki siyasal baskının arttığını belirtti. Doğu Akdeniz Üniversitesi ile ilgili alınan kararları örnek gösteren İncirli, yaşanan sorunların nedeninin hükümetin hataları olduğunu kaydetti.

Hükümetin siyasal sadakati liyakatin önüne koyduğunu söyleyen İncirli, yolsuzlukların temel nedeninin siyasetin bürokrasi üzerindeki asimetrik baskısı olduğunu ifade ederek, kurumların işleyemez hale getirildiğini belirtti.

“Aflarla maliyenin gelirleri kesiliyor”

Yasa gücündeki kararnamelerle çıkarılan afların ödeme alışkanlıklarını bozduğunu ve ciddi gelir kaybına yol açtığını söyleyen İncirli, “Bu aflarla maliyenin kasasına girmesi gereken gelirlerin önü kesiliyor, ardından borçlanmaya gidiliyor” dedi.

Konuşmasının sonunda erken seçim çağrısını yineleyen İncirli, hükümetin bu talebi görmezden geldiğini belirterek, “Siz erken seçim tarihini vermediğiniz sürece halk bu hakkını söke söke alacaktır” ifadelerini kullandı.