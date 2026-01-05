Değirmenlik Akıncılar Belediyesi (DAB) Sağlık ve Sosyal Destek Şubesi, ormanlara ciddi zarar veren ve insan sağlığı için de tehdit oluşturan çam kese böceğine karşı, WALS metoduyla biyolojik ilaçlamaya başlıyor.

Verilen bilgiye göre, DAB ekipleri, kasım –aralık aylarında yumurtadan çıkan çam kese böceği larvalarına karşı ilaçlama yapıyor.

Çam kese böceğinin genç evre larvalarının oluştuğu ve kışlık keselerini yaptıkları bu dönemde ekipler, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler iş birliğiyle Değirmenlik Akıncılar Belediyesi alanı içerisinde çam ağacı bulunan tüm yerlerde mücadele çalışmasını gerçekleştirecek.

Evinde, iş yerinde veya çevresinde çam ağacı bulunan bölge halkı, ilaçlama için “0392 232 38 98 numaralı telefondan 1198”i tuşlayarak kayıt yaptırabilecek.