Güney Kıbrıs’ta 2017 yılından bugüne kadar bin 860’ı aşkın çocuğun cinsel istismar raporu kaydının bulunduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi, Rum Polis Genel Müdürü Themistos Arnautis’in “18 Kasım Çocukları Cinsel İstismara ve Cinsel İstismara Karşı Koruma Avrupa Günü” dolayısıyla başlatılan kampanya çerçevesinde yapmış olduğu açıklamalara yer verdi.

Habere göre, Arnautis, 2017 yılından bu yana 1.860’ı aşkın çocuğa cinsel istismar yapıldığına ilişkin rapor kaydı bulunduğunu ve bu durumun artış eğiliminde olduğuna dikkat çekti.

Arnautis, 2024 yılında (bugüne kadar) 258 "çocuk cinsel istismar" olayının rapor edildiğini belirtti.