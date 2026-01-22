İnegöllü çiftçi Abdullah Kaptan, tarlalar, evler ve yazlıklarından oluşan yaklaşık 70 milyon değerindeki mal varlığını Jandarma Asayiş Vakfı'na bağışladı.



Jandarma Asayiş Vakfı'na bağışta bulunan Abdullah Kaptan'a, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, JAV Genel Müdürü Mehmet Boyraz, JAV Yatırım ve İştirakler Müdürü Hakan Başkaya tarafından plaket takdim etti.