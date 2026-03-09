Bugün (9 Mart) Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran’dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir ‘balistik mühimmatın’ Doğu Akdeniz’deki NATO unsurlarınca düşürüldüğünü duyurdu.

Yerel haber kaynakları tam konumu Şahinbey ilçesindeki Güneyşehir TOKİ konutları mevkisi olarak bildirdi.

MSB’nin açıklamasına göre mühimmat parçaları Gaziantep’te boş arazilere düştü. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı.

Bu, ABD ve İsrail’in İran’a başlattığı saldırılarda İran’ın bölge ülkelerine düzenlediği misillemelerin Türkiye’ye ikinci sirayeti oldu.

İlki 4 Mart’taydı. MSB, İran’dan ateşlenip Türkiye’ye yönelen füzeyi NATO’nun düşürdüğünü duyurmuş, füzenin parçası Hatay’ın Dörtyol ilçesine düşmüştü.

İran, Türkiye’ye füze attığını reddetti. Sonrasında ordunun ‘bağımsız hareket ettiğini’ ileri sürdü, ancak Türkiye tepkisini hem İran’ın Ankara büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı’na çağırarakhem de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan aracılığıyla bildirdi. Fidan, “İran’dan başka füze gelmemesi gerektiğini ilettik” dedi.

İran, ABD-İsrail ortak saldırılarına karşılık olarak ABD üslerinin de bulunduğu Körfez ülkelerine misillemelerle karşılık veriyordu.

Büyükelçi bir kez daha dışişlerine çağrıldı

28 Şubat’tan bu yana Türkiye’nin hava sahasının ihlaline dair ikinci vakanın ardından İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Elçiye, Türkiye’nin tepkisi ve endişeleri iletildi.

AA’nın ‘diplomatik kaynaklardan edindiği’ bilgiye göre bakanlığa çağrılan Habibullahzade’den hadiseyle ilgili izahat istendi.