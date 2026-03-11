Davada 23 Mart’tan bu yana tutuklu bulunan İBB Başkanı İmamoğlu dahil 107’si tutuklu 407 kişi yargılanıyor.

Duruşma Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki salonda görülüyor. Yargılamayı İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi yürütüyor.

Diken, duruşmanın üçüncü celsesini salondan takip eden gazeteciler ve milletvekillerinden aktardı:

16:25 | İBB davasında üçüncü celse sona erdi.

16:23 | Gülşah İnce’nin aktardığına göre İmamoğlu duruşmadan çıkarken, “Günlerdir dezenformasyonu duyuyorum. TRT’Yİ kınıyorum. 86 milyonun vergisi haram zıkkım olsun” dedi.

15:42 | Gülşah İnce’nin aktardığına göre Küçük’ün avukatı Hüseyin Cengiz, hakime suçlamada kaynak gösterilen belgenin olmadığını söyledi.

Hüseyin Cengiz: Olmayan belgenin olmadığını bizim kanıtlamamızı istiyorlar. İşlenmeyen suçun işlenmediğini bizim kanıtlamamızı istiyorlar. Sırrı sigortalı bir çalışan. Kamu görevlisi olmayan kişi irtikap suçu işleyemez dedik, itiraz ettik.

İrtikap suçundan tutuklandı ve ısrar edildi. İddianame hazırlandı, dediler ki, ha tamam irtikap olmaz. Rüşvet dediler. O da olmaz… Rüşvete aracılıktan yargılanıyor şu an Sırrı.

15:15 | Ceylan Sever’in aktardığına göre Küçük, kaldığı koğuşta tanık olduklarını şu sözlerle anlattı:

“Benim kaldığım koğuşta birçok kavgaya şahit oldum. Böyle söz dalaşı değil. Sabah tartışan bir hükümlü, akşam kafasında su bardağı kırdı; kafasına altı dikiş atıldı. Başka bir hükümlü, tahliye olmasına 20 gün kala başka bir hükümlünün boğazını kesti. Adama 50 dikiş atıldı. Ben cezaevine geldiğimde 74 kiloydum, şu an 58 kiloyum. Ben bu kavgalardan sonra ranzamdan kalkamadım, yemek yiyemedim, günlerce ağladım, korkudan duş alamadım.”

Mahkeme heyetine kızının fotoğraflarını gösteren Küçük tahliyesini talep etti:

“Ömer Güngör tutuksuz, Sırrı Küçük 285 gündür tutuklu. Kızımın fotoğraflarını gösteriyorum, bakın kızım dört yaşında, kızıma kavuşmak istiyorum. İster her gün imza verin ama tahliye edin. Ben bu dosyadan beraat edeceğime de inanıyorum.”

15:07 | Ceylan Sever’in aktardığına göre CHP Milletvekili Özgür Karabat’ın şoförü Sırrı Küçük, şüpheli Ömer Güngör’ün 5 milyon lira rüşvet parasını Karabat adına almakla suçlanıyor. Savunmasında eşi ve kızından bahseden Küçük, şöyle konuştu:

“Ben neden Silivri’de kaldım? Dört yaşındaki kızıma neden yalan söylemek zorunda kaldım? Neden Silivri’nin polis okulu olduğunu söylemek zorunda kaldım? Ben aileme hasret kaldım. Şimdi el sallıyoruz diye suçlu olduk. Ben kızımı ayda bir kere 45 dakika görüyorum. 285 gündür tutukluyum.

Kızımın ismi Masal Su. 31 Mayıs’a kadar kızımıza bir tane yalan söylememiştik.

Bir kişinin evladına sınırlı zamanda sarılmasının ne olduğunu biliyorum. Allah kimseye yaşatmasın. Zaten psikolojik olarak zorlanıyoruz. Eşim psikolojik destek alıyor. Kızım anaokuluna başladı; hiçbir duyguyu onunla birlikte yaşayamadım. İlk defa okula başladı, babasız gitti.”

14:37 | Ceylan Sever’in aktardığına göre duruşmanın ikinci oturumu başladı. Yakınları sanıklara seslendi, sloganlar atıldı. Mehmet Murat Çalık salona getirilirken izleyiciler ismiyle slogan attı,kendisini özellikle alkışladı. İmamoğlu salona girerken ‘Cumhurbaşkanı İmamoğlu’, ‘Hak, hukuk, adalet’ sloganları alkışlar eşliğinde atıldı. Sanık Sırrı Küçük’ün savunmasının alınması bekleniyor. Yakınları Küçük’e “Hepimiz buradayız sesin gür çıksın” diyerek seslendi.

13:10 | Gazeteci Gülşah İnce’nin aktardığına göre duruşmaya ara verildi. İmamoğlu araya giderken gazetecilere dönüp şunları söyledi:

“İyi ki varsınız, siz olmasanız sesimiz çıkmazdı. Bir yıldır bize hakaret eden, üç gündür buradan bir kelime yazamayan basın utansın.”

12:00 | Gülşah İnce’nin Aydöner’in savunmasından aktardıkları şöyle:

Aydöner: Neden ben, diye sorguluyorum. Beni tanıyan yoktur burada. Maalesef cinayet koğuşunda kalıyorum. Ben unutulduğumu, bir yere yerleştirilemediğimi düşünüyorum. Tutuklandığım suçlar iddianamede olmamasına rağmen tutuklandım.

Hakim senet gösterdi. Aydöner, gösterilen seneti düzenlemediğini söyledi.

Hakim: Ne husumet var aranızda?

Aydöner: Bir husumet yok, beni tanımaz ben onu tanımam. Kendini kurtarabilmek amacıyla yalanlarını beyan ettim.

Savcı: Senetleri siz oluşturmadıysanız nasıl oluşabilir? Kaşe, imza…

Aydöner: Genelde dijital imza kullanıyorum. Kaşede de farklı adres kullanıyorum. O kadar yalan söyleyen sahte belge de düzenler.

11:28| Etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest kalan Danış Beton’un sahibi Serbülent Danış’ın ifadesiyle tutuklandığını hatırlatan Bulut Aydöner, “Kendisini ve kardeşini kurtarmak için kurban olarak beni seçmiş. Hiçbir şekilde kaçma ihtimalim yok benim” dedi.

11:04 | Bulut Aydöner kimlik kontrolünde iş insanı olduğunu belirtti. Bir otomotiv firması sahibi olduğunu açıklayan Aydöner savunmasında, şunları söyledi:

“Hakkımdaki suçlamalara yönelik somut bir delil yok iddianamede. O Baki ben Bulut, abimin bana talimat vermesi söz konusu değildir, ne de ben ona talimat verebilirim.”

11:01 | CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Baki Aydöner’in iş insanı kardeşi Bulut Aydöner savunmasını yapıyor. Duruşmanın başında sanıkların izleyicilere el sallamasına jandarma izin vermedi, sanıklar duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine mahkeme heyeti gelince sanık avukatı, başkanın el sallamakta problem olmadığına dair talimat vermesini istedi. Mahkeme Başkanı ise, “El sallamakta tabii ki mahzur yok” dedi.

İddianamede, Baki Aydöner’in kardeşi Bulut Aydöner aracılığıyla Ekrem İmamoğlu adına ‘rüşvet’ olarak iki taşınmaz aldığı öne sürülüyor.

Bilinmesi gerekenler: Kime, ne kadar ceza isteniyor?

İddianamede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil yedi kişi ‘suç örgütü yöneticisi‘ olmakla suçlanıyor. Peki diğer isimler kim, ne kadar ceza isteniyor?

Ekrem İmamoğlu

‘Suç örgütü kurmak ve lideri olmak’la suçlanan İmamoğlu’na 849 yıldan 2 bin 430 yıl altı aya kadar hapis cezası isteniyor.

İmamoğlu’na yöneltilen suçlamalar şöyle: ‘Suç işleme amacıyla örgüt kurmak’, ‘kişisel verilerin kaydedilmesi’, ‘kişisel verileri ele geçirme ve yayma’, ‘suç delilerini gizleme’, ‘haberleşmenin engellenmesi’, ‘kamu malına zarar verme’, ‘rüşvet’, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘irtikap’, ‘kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık’, ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘ihaleye fesat karıştırma’, ‘çevrenin kasten kirletilmesi’, ‘Vergi Usul Kanunu, Orman Kanunu ve Maden Kanunu’na muhalefet’.

Fatih Keleş

İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’e 556 yıl sekiz aydan 1542 yıl sekiz aya kadar hapis cezası isteniyor.

Keleş’e yöneltilen suçlamalar şöyle: ’48 kez rüşvet’, ‘rüşvet alma’, ‘rüşvet verme’, ’55 kez ihaleye fesat karıştırma’, ’39 kez kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’, ‘sekiz kez suç gelirlerini aklama’, ‘Maden Kanunu’na muhalefet’, ‘Orman Kanunu’na muhalefet’, ‘çevre kirliliğine neden olma’, ‘Vergi Usul Kanunu’na muhalefet’, ‘irtikap’, ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ ve ‘haberleşmenin engellenmesi’.

Murat Ongun

Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’a 287 yıl altı aydan 779 yıl altı aya kadar hapis cezası isteniyor.

Ongun’a yöneltilen suçlamalar şöyle: ‘Rüşvet’, ’53 kez ihaleye fesat karıştırma’, ’33 kez kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri başkasına verme, yayma veya ele geçirme’, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ve ‘suç gelirlerini aklama’.

Ertan Yıldız

İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız’a 86 yıldan 251 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Etkin pişmanlık faydalanan Yıldız tahliye edilmişti.

Yıldız’a yöneltilen suçlamalar şöyle: ‘Rüşvet’, ‘ihaleye fesat karıştırma’, ‘kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’

Adem Soytekin

İşadamı Adem Soytekin’e 67 yıldan 194 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Soytekin etkin pişmanlık faydalanıp tahliye edilmiş, daha sonra beyanlarda çelişki olduğu gerekçesiyle yeniden tutuklanmıştı.

Soytekin’e yöneltilen suçlamalar şöyle: ‘Rüşvet’, ‘zincirleme şekilde rüşvet’, ‘irtikap’ ve ‘suç gelirlerini aklama’.

Murat Gülibrahimoğlu

İşadamı Murat Gülibrahimoğlu’na 19 yıl altı aydan 51 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Gülibrahimoğlu firari ve kırmızı bültenle aranıyor.

Hüseyin Gün

Hüseyin Gün’e 20 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Gün, İmamoğlu ve TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın ‘casusluk’la suçlandığı dosyada tutuklu.

Gün’e yöneltilen suçlamalar şöyle: ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ‘kişisel verileri başkasına verme, yayma veya ele geçirme’

İddianamede Ongun, Gülibrahimoğlu, Soytekin, Yıldız ve Gün için ayrıca şu talep var: “Örgüt tarafından işlenen tüm suçlardan ayrıca fail olarak cezalandırılsınlar.”

Yine Soytekin, Gün ve Yıldız’a ‘etkin pişmanlık’ nedeniyle ceza indirimi isteniyor.