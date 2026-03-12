Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Guterres, tokalaşarak fotoğraf çektirdi. Guterres, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Karşılamanın ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres görüşmeye geçti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından Beştepe Millet Sergi Salonu'nda BM Genel Sekreteri Guterres'e Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nü takdim edecek.