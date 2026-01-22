Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen yazıda, "Profesyonel futbolcumuz Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'nın (Rafa Silva) Benfica Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'a 2024 yılında transfer olan Portekizli oyuncu, siyah-beyazlı formayla 65 maçta 23 gol kaydederken 1 kez Süper Kupa zaferi yaşadı.

Rafa Silva, siyah-beyazlı formayı son olarak 2 Kasım 2025'te ligde oynanan Fenerbahçe derbisinde giymişti.

Benfica'ya transfer olan Rafa Silva'dan Beşiktaş'a veda

Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklamada bulunan 32 yaşındaki hücum oyuncusu, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm takım arkadaşlarıma, teknik heyete ve Beşiktaş taraftarına teşekkür etmek istiyorum. Bana olan desteğiniz ve gösterdiğiniz sevgi inanılmazdı. Sonsuza kadar bunun için minnettar kalacağım. Hepiniz için en iyisini dilerim."