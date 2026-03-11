TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Biz, Kıbrıs Türklerini hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bundan sonra da bırakmayız"
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Biz, Kıbrıs Türklerini hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bundan sonra da bırakmayız"
İlber Ortaylı ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

Tarihçi-yazar İlber Ortaylı'nın 5 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü ortaya çıktı. İlk olarak gazeteci Fatih Altaylı tarafından yapılan duyuruda 'Sevgili okurlar, canımın parçası, çok sevgili dostum, hepinizin, hepimizin çok sevdiği İlber Ortaylı hocamız birkaç gündür çok ciddi sağlık sorunları ile mücadele ediyor' ifadelerine yer verilmişti.

Ailesi açıkladı: İlber Ortaylı yoğun bakımda.

Fatih Altaylı'nın açıklamasının ardından İlber Ortaylı'nın ailesi açıklama yaptı.

İlber Ortaylı'nın Instagram hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'İlber Ortaylı’nın beş gündür yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Durumu stabildir. Alanında çok iyi bir ekip tarafından büyük bir özenle takip edilmektedir. İyi dileklerinizin ve dualarınızın yardımcı olacağını umuyoruz.

AİLESİ'