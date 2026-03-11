Tarihçi-yazar İlber Ortaylı'nın 5 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü ortaya çıktı. İlk olarak gazeteci Fatih Altaylı tarafından yapılan duyuruda 'Sevgili okurlar, canımın parçası, çok sevgili dostum, hepinizin, hepimizin çok sevdiği İlber Ortaylı hocamız birkaç gündür çok ciddi sağlık sorunları ile mücadele ediyor' ifadelerine yer verilmişti.

