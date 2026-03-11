\u0130lber Ortayl\u0131 ciddi sa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131yla m\u00fccadele ediyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTarih\u00e7i-yazar \u0130lber Ortayl\u0131'n\u0131n 5 g\u00fcnd\u00fcr yo\u011fun bak\u0131mda tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. \u0130lk olarak gazeteci Fatih Altayl\u0131 taraf\u0131ndan yap\u0131lan duyuruda 'Sevgili okurlar, can\u0131m\u0131n par\u00e7as\u0131, \u00e7ok sevgili dostum, hepinizin, hepimizin \u00e7ok sevdi\u011fi \u0130lber Ortayl\u0131 hocam\u0131z birka\u00e7 g\u00fcnd\u00fcr \u00e7ok ciddi sa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131 ile m\u00fccadele ediyor' ifadelerine yer verilmi\u015fti.\r\n\r\nAilesi a\u00e7\u0131klad\u0131: \u0130lber Ortayl\u0131 yo\u011fun bak\u0131mda.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nFatih Altayl\u0131'n\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan \u0130lber Ortayl\u0131'n\u0131n ailesi a\u00e7\u0131klama yapt\u0131.\r\n\r\n\u0130lber Ortayl\u0131'n\u0131n Instagram hesab\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada \u015fu ifadeler yer ald\u0131:\r\n\r\n'\u0130lber Ortayl\u0131\u2019n\u0131n be\u015f g\u00fcnd\u00fcr yo\u011fun bak\u0131mda tedavisi devam etmektedir. Durumu stabildir. Alan\u0131nda \u00e7ok iyi bir ekip taraf\u0131ndan b\u00fcy\u00fck bir \u00f6zenle takip edilmektedir. \u0130yi dileklerinizin ve dualar\u0131n\u0131z\u0131n yard\u0131mc\u0131 olaca\u011f\u0131n\u0131 umuyoruz.\r\n\r\nA\u0130LES\u0130'\r\n\r\n\r\n\r\n