Sosyal medya platformu X'teki İspanya rüzgarına Milli Savunma Bakanlığı da katıldı. Bakanlık X hesabından yapılan paylaşımda “Dostluk kazanır çünkü kalplerimiz yan yana” ifadesi kullanılarak bir tatbikat fotoğrafı paylaşıldı. Bir Türk askeri ile bir İspanyol askerinin yan yana nişan alırken çekilen fotoğraflı paylaşım yaklaşık 4 bine yakın beğeni aldı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla başlayan İran Savaşı'na karşı diğer Avrupalı ülkelerden farklı olarak İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in açıklamaları sosyal medyada büyük beğeni aldı. Sosyal medya algoritmaları sayesinde Türk kullanıcılarla İspanyol kullanıcılar birbiriyle etkileşmeye başlayınca yapılan iç içe paylaşımlar bir Türk-İspanyol rüzgarı estirdi. Gittikçe büyüyen etkileşim Türkiye'ye yönelen bir füzenin düşürülmesinin ardından İspanya Dışişleri Bakanı Jose Albares’in Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşerek dayanışma mesajı yayımlamasıyla patlama yaptı.